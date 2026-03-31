Спорт без барьеров: в регионе прошел турнир по мини-футболу среди детей с интеллектуальными нарушениями

В Самарской области завершились областные соревнования по мини-футболу (футзал) среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Участниками турнира стали юные футболисты из Самары, Тольятти и муниципальных районов -дети с интеллектуальными нарушениями в возрасте 10–13 лет. Команды-победители представят регион на всероссийском финале, который пройдет в Йошкар-Оле с 29 мая по 2 июня.

Для большинства участников это не просто игра, а возможность выйти за пределы привычного круга общения, научиться работать в команде и почувствовать поддержку зрителей.

В Самарской области проект «Футбол в коррекционных школах» третий год реализуется при поддержке Российского футбольного союза и Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями.

«Ребята весь год к этим соревнованиям готовились, тренировались. С ними занимались педагоги коррекционных школ-интернатов - участники данного проекта, которые предварительно прошли обучение от РФС. То есть это квалифицированные, дипломированные тренеры по футболу. И очень удобно, что родителям никуда не нужно детей после учебы вести на тренировку, а тренировки проходят прямо на базе этих коррекционных школ - участников проекта», - рассказала Елена Маркелова, председатель регионального отделения Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями.

Российский футбольный союз обеспечил школы необходимым инвентарем. Как отметила Елена Алексеева, учитель адаптивной физической культуры самарской школы-интерната № 71, все необходимое для тренировочного процесса в наличии, дети занимаются с удовольствием и с нетерпением ждут соревнований.

Особую атмосферу турниру придало присутствие почетных гостей - ветеранов специальной военной операции. Для многих из них спорт также стал важным инструментом реабилитации и социализации.

«Если мы говорим о нас - о ветеранах - это социализация, это адаптация. Так же и для детей. Есть дети с какими-то ограниченными возможностями, но это никакие не барьеры. Спорт он вообще без барьеров», — подчеркнул Максим Меделяев, помощник губернатора Самарской области, член Ассоциации ветеранов СВО Самарской области, выпускник первого потока «Школы героев».

Советник заместителя губернатора - руководителя администрации губернатора Самарской области, выпускник «Школы героев» Матвей Мартемьянов добавил: «Адаптивный спорт - это большой инструмент в развитии ребенка, он способствует улучшению не только физической, но и умственной подготовки».

Организаторы подчеркивают: главная цель таких соревнований - помочь детям социализироваться. Учитель школы-интерната № 111 Александр Ефимов отметил, что на турнире ребята знакомятся со сверстниками, учатся справляться с социальным давлением, получают бесценный жизненный опыт.

По итогам напряжённой борьбы места распределились следующим образом:

1 МЕСТО (разделили две команды):

Школа-интернат № 71 (г.о. Самара) - команда № 1,

Школа-интернат села Старый Буян (Красноярский район),

2 МЕСТО:

Школа-интернат № 111 (г.о. Самара),

3 МЕСТО:

Школа-интернат № 71 (г.о. Самара) - команда № 2.

Фото предоставлено Самарским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийская Федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями»