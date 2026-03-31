Эксперты регионального Роскадастра провели горячую линию

Я нашел ошибку
Главные новости:
31 марта Мособлсуд приговорил Романа Ткаченко, пасынка рок-музыканта Стаса Намина, к 18 годам заключения за двойное убийство.
Фонд поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляет о старте Пятого Всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов.
Опера Д. Шостаковича «Нос» отличается от всего оперного репертуара. Это произведение – музыкальный авангард.
В Самарской области проходит заключительный образовательный модуль региональной программы «Школа героев» - мастерская управления персоналом.
Более 103 тысяч жителей Самарской области старше 80 лет и граждан с инвалидностью I группы получают надбавку на уход к пенсии от Отделения Социального фонда России по Самарской области.
Бесплатную помощь предпринимателям с цифровой маркировкой товаров оказывает региональный центр «Честный знак», созданный на площадке центра «Мой бизнес» Самарской области.
В филиале ППК «Роскадастр» по Самарской области провели горячую линию по вопросу начала проведения комплексных кадастровых работ.
В Самарской области завершились областные соревнования по мини-футболу (футзал) среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.3
0.16
EUR 93.44
0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Отель «Гранд Будапешт»: психология и кино»
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

151
Эксперты регионального Роскадастра провели горячую линию, на которой разъяснили заявителям о начале проведения комплексных кадастровых работ (ККР). Прямой разговор с гражданами продлился около двух часов. За это время удалось ответить на 22 вопроса.

Начальник отдела выполнения комплексных кадастровых работ федерального значения Марта Комиссарова пояснила, что это за вид работ и как реагировать на массовые рассылки о начале проведения ККР.

ККР федерального значения проводятся с целью уточнения границ земельных участков и зданий, сооружений. Данные работы выполняются одновременно в отношении всех объектов, расположенных на территории одного кадастрового квартала. Если гражданин получил через личный кабинет портала «Госуслуги» извещение о начале ККР, это значит, что его недвижимость находится в кадастровом квартале, в котором проведут кадастровые работы. Такие работы выполняются бесплатно для собственников. При этом присутствие владельцев объектов недвижимости при проведении ККР не обязательно. При возникновении вопросов или проблем специалисты регионального Роскадастра взаимодействуют с органами местного самоуправления и правообладателями объектов недвижимости всеми доступными способами.

Результатом проведения ККР на территории Самарской области станет уточнение местоположения границ земельных участков и расположенных на них зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства; исправляются реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости. Граждане могут присутствовать при проведении измерений на местности. Если результат работ содержит явную ошибку, то собственник вправе предоставить обоснованные возражения в согласительную комиссию. Сделать это можно в период со дня публикации извещения о проведении заседания согласительной комиссии на сайтах органов местного самоуправления до дня самого заседания. А также в течение 35 дней со дня проведения первого заседания.

Узнать, имеет ли участок границы или нет, можно с помощью публичной кадастровой карты или заказав бесплатную выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Если участок имеет уточнённые границы, то скорее всего никаких существенных изменений не произойдёт.

Обращаем внимание правообладателей на то, что граждане и организации не могут препятствовать проведению комплексных кадастровых работ, то есть проведению измерений на местности, а также работе беспилотного летательного аппарата. Если правообладатель в момент выполнения работ находится на своём объекте, то он должен предоставить специалистам, проводящим геодезические измерения, доступ на участок и к внешним элементам зданий и сооружений. Эксперты самарского Роскадастра никогда не придут в многоквартирные дома и не станут заходить в помещения, так как комплексные кадастровые работы в отношении квартир не проводятся. В целях предотвращения мошенничества проверяйте документы и справки у специалистов, сообщает пресс-служба филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области.

 

Фото:  Филиал ППК «Роскадастр» по Самарской области             

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
На 5 тысяч больше самарских детей смогут отдохнуть в лагерях летом
31 марта 2026  13:26
В ночь на 31 марта в Самаре вновь объявляли ракетную опасность
253
В ночь на 31 марта в Самаре вновь объявляли ракетную опасность
31 марта 2026  09:28
В ночь на 31 марта в Самаре вновь объявляли ракетную опасность
1130
На оперативном совещании Вячеслав Федорищев дал поручения по подготовке к летней оздоровительной кампании
30 марта 2026  20:39
На оперативном совещании Вячеслав Федорищев дал поручения по подготовке к летней оздоровительной кампании
927
Ремонт дорог и благоустройство: Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан
30 марта 2026  20:35
Традиционная акция Росстандарта «Будь уверен. Будь здоров» пройдет в Самарской области с 6 по 8 апреля
573
Традиционная акция Росстандарта «Будь уверен. Будь здоров» пройдет в Самарской области с 6 по 8 апреля
30 марта 2026  12:45
740
740
Весь список