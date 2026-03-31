Эксперты регионального Роскадастра провели горячую линию, на которой разъяснили заявителям о начале проведения комплексных кадастровых работ (ККР). Прямой разговор с гражданами продлился около двух часов. За это время удалось ответить на 22 вопроса.

Начальник отдела выполнения комплексных кадастровых работ федерального значения Марта Комиссарова пояснила, что это за вид работ и как реагировать на массовые рассылки о начале проведения ККР.

ККР федерального значения проводятся с целью уточнения границ земельных участков и зданий, сооружений. Данные работы выполняются одновременно в отношении всех объектов, расположенных на территории одного кадастрового квартала. Если гражданин получил через личный кабинет портала «Госуслуги» извещение о начале ККР, это значит, что его недвижимость находится в кадастровом квартале, в котором проведут кадастровые работы. Такие работы выполняются бесплатно для собственников. При этом присутствие владельцев объектов недвижимости при проведении ККР не обязательно. При возникновении вопросов или проблем специалисты регионального Роскадастра взаимодействуют с органами местного самоуправления и правообладателями объектов недвижимости всеми доступными способами.

Результатом проведения ККР на территории Самарской области станет уточнение местоположения границ земельных участков и расположенных на них зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства; исправляются реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости. Граждане могут присутствовать при проведении измерений на местности. Если результат работ содержит явную ошибку, то собственник вправе предоставить обоснованные возражения в согласительную комиссию. Сделать это можно в период со дня публикации извещения о проведении заседания согласительной комиссии на сайтах органов местного самоуправления до дня самого заседания. А также в течение 35 дней со дня проведения первого заседания.

Узнать, имеет ли участок границы или нет, можно с помощью публичной кадастровой карты или заказав бесплатную выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Если участок имеет уточнённые границы, то скорее всего никаких существенных изменений не произойдёт.

Обращаем внимание правообладателей на то, что граждане и организации не могут препятствовать проведению комплексных кадастровых работ, то есть проведению измерений на местности, а также работе беспилотного летательного аппарата. Если правообладатель в момент выполнения работ находится на своём объекте, то он должен предоставить специалистам, проводящим геодезические измерения, доступ на участок и к внешним элементам зданий и сооружений. Эксперты самарского Роскадастра никогда не придут в многоквартирные дома и не станут заходить в помещения, так как комплексные кадастровые работы в отношении квартир не проводятся. В целях предотвращения мошенничества проверяйте документы и справки у специалистов, сообщает пресс-служба филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области.

