Региональное отделение СФР выплачивает надбавку на уход для более 103 тысяч самарских пенсионеров

Более 103 тысяч жителей региона старше 80 лет и граждан с инвалидностью I группы получают надбавку на уход к пенсии от Отделения Социального фонда России по Самарской области.

Ранее для назначения выплаты было необходимо заявление неработающего трудоспособного гражданина, который осуществлял уход за лицом, достигшим 80-летнего возраста или человеком с инвалидностью I группы. С января 2025 года эта надбавка устанавливается автоматически к пенсиям представителей этих категорий.

При этом, если другой гражданин осуществляет фактический уход за нетрудоспособным, такой период может быть учтен в его страховом стаже. Для этого ухаживающему лицу необходимо подать заявление об установлении периода ухода в Отделение СФР по Самарской области.

В случае, если ухаживающий и нетрудоспособный граждане проживают раздельно, потребуется письменное подтверждение факта ухода от самого нетрудоспособного или его законного представителя. При невозможности получения такого подтверждения непосредственно от лица, за которым осуществляется уход, документ могут предоставить члены его семьи.

«Выплата на уход ежегодно индексируется вместе с пенсией. В 2026 году ее размер составляет 1 413,86 рублей. На текущий момент для получателей социальной пенсии надбавка составляет 1 377 рублей. Она будет проиндексирована в апреле и составит уже 1 470,64 рублей», — рассказал управляющий Отделением СФР по Самарской области Дмитрий Петров.

Дополнительное подтверждение периодов ухода, осуществлявшихся до 2025 года, не требуется, поскольку они уже учтены на индивидуальном лицевом счете ухаживающих граждан.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный.