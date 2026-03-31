Пасынка рок-музыканта Стаса Намина приговорили к 18 годам за убийство бабушки и брата

31 марта Мособлсуд приговорил Романа Ткаченко, пасынка рок-музыканта Стаса Намина, к 18 годам заключения за двойное убийство, передает РИА Новости.

"Признать Ткаченко виновным, <…> назначить наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — сказала судья.

В октябре 2023 года в частном доме в деревне Крюково Истринского района Подмосковья нашли зарезанными пенсионерку и ее 30‑летнего внука. Полицию вызвал Ткаченко. На допросе он признался, что поссорился с бабушкой, дождался, когда она уснет, и убил ее. Затем он позвонил брату, попросил приехать — и зарезал и его.

В суде Ткаченко полностью признал вину, но не согласился с квалификацией своих действий. Он заявил, что любил бабушку и брата, но всегда состоял в плохих отношениях с отчимом.

Защита настаивала, что у Ткаченко есть проблемы с ментальным здоровьем: по словам адвоката, в прошлом он пытался покончить с собой, а в момент преступления находился в состоянии аффекта.

Тем не менее экспертиза не нашла у Ткаченко тяжелого психического расстройства.

