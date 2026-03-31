В селе Челно-Вершины прошли районные соревнования открытого личного первенства района по зимней ловле рыбы на мормышку.
На пленарном заседании Самарской Губернской Думы генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов рассказал о результатах оперативно-служебной деятельности полиции региона за 2025 год.
Погода в Самарской области опять бьет рекорды
31 марта Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан. Жители Ставропольского района обозначили проблему с дорогами.
В Госдуме предложили включить психиатра в программу диспансеризации для школьников
В Тольятти полицейские совместно с представителями Общественного провели соревнования по плаванию среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности.
С 26 по 30 мая 2025 года во всех регионах России пройдет Второй Всероссийский агродиктант.
В 2026 году в Самарской области  404 гектара отведут под лесовосстановление, а 447 гектаров — под лесоразведение.
В Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Отель «Гранд Будапешт»: психология и кино»
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
С 1 апреля в Самаре официально стартует городской марафон чистоты

С 1 апреля в уборочных работах Самары планируют задействовать более 5000 сотрудников коммунальных служб и 350 единиц коммунальной техники.

С 1 апреля в Самаре официально стартует городской марафон чистоты, который продлится до майских праздников. Сроки проведения работ по наведению порядка после зимы для дорожных, коммунальных служб и служб благоустройства утверждены главой областного центра Иваном Носковым — организационное совещание состоялось сегодня в администрации города. В течение месяца в городе очистят свыше 23 млн квадратных метров внутриквартальных и придомовых территорий, 12,7 млн квадратных метров автомобильных дорог и элементов их обустройства, а также 5,7 млн квадратных метров скверов, парков и бульваров.

«Генеральная уборка города после зимы стартовала в Самаре 12 марта. Более двух недель дорожные и коммунальные службы города уже занимаются организацией работ, которые возможно проводить до полного таяния снега — таких как очистка дорог, подрезка деревьев, помывка светофоров, дорожных ограждений и знаков и так далее. С 1 апреля в уборочных работах планируем задействовать более 5000 сотрудников коммунальных служб и 350 единиц коммунальной техники, в том числе комбинированные дорожные машины, переоборудованные на летнее содержание, дорожные пылесосы, погрузчики и самосвалы. С 4 апреля в Самаре стартуют районные субботники, которые будут проходить на территории небольших общественных пространств — в скверах, вдоль водоемов и во дворах», – отметил глава города Самары Иван Носков.

В весенней генеральной уборке города будут задействованы дорожно-коммунальные службы, специалисты МБУ «Благоустройство», МБУ «Самарагорсвет», МАУ «Самарская набережная», МАУ «Парки Самары», АО «Спецремстройзеленхоз», районные службы благоустройства, подрядные организации, управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, объекты потребительского рынка, промышленные и другие предприятия и организации различных сфер деятельности. В числе традиционных работ — очистка барьерных ограждений. Так, в конце минувшей недели приступили к помывке ограждений на Южном мосту и путепроводе по улице Ташкентской.

«Трудимся в круглосуточном режиме, но основной объем работ выполняем в ночные смены или в раннее утреннее время, когда нет интенсивного движения. Очищаем ограждения и бетонные парапеты. На больших объектах, таких, как мостовые сооружения и путепроводы, чаще используем комбинированные дорожные машины. На другие автодороги города направляем поливомоечные машины, оснащенные оборудованием для подачи воды под высоким давлением. Параллельно мониторим состояние ограждений, чтобы уточнить объемы и виды работ для дальнейшего ремонта конструкций», – отметила директор МБУ «Благоустройство» Ольга Устинова.

Отметим, что на сегодняшний день с улиц Самары вывезли более 1 тысячи тонн смёта и более 3,7 тысяч кубометров мусора с тротуаров, проезжих частей и из придорожных урн. С низин, не оборудованных ливневой канализацией, откачано более 9 тысяч кубометров талых вод.

Напомним, ранее в Самаре были утверждены даты общегородских субботников — в этом году они пройдут 18 и 25 апреля. Предварительная регистрация стартует со следующей недели, это позволит просчитать количество необходимого инвентаря, перчаток и мешков для сбора мусора.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

