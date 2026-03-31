В Сергиевском районе грузовик наехал на газопровод

31 марта в 11 часов 41 минуту в пожарно-спасательный отряд № 40 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в поселке Серноводск.

На место вызова был направлен расчет пожарно-спасательной части № 176 пожарно-спасательного отряда № 40. К месту происшествия также были направлены бригада медицинской скорой помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.

По прибытии было установлено, что произошел наезд на газовую трубу грузовым автомобилем SHACMAN.

Пожарные-спасатели незамедлительно блокировали подход людей к поврежденной трубе и, дождавшись сотрудников газовой службы и сотрудников полиции, оказали им содействие в проведении необходимых аварийных мероприятий.





Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»