Я нашел ошибку
Главные новости:
В селе Челно-Вершины прошли районные соревнования открытого личного первенства района по зимней ловле рыбы на мормышку.
Соревнования по зимней ловле рыбы прошли в Челно-Вершинском районе
На пленарном заседании Самарской Губернской Думы генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов рассказал о результатах оперативно-служебной деятельности полиции региона за 2025 год.
Начальник ГУ МВД СО Игорь Иванов выступил перед депутатами с отчетом о работе органов внутренних дел
Погода в Самарской области опять бьет рекорды
Погода в Самарской области опять бьет рекорды
31 марта Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан. Жители Ставропольского района обозначили проблему с дорогами.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел прием граждан
В Госдуме предложили включить психиатра в программу диспансеризации для школьников
В Госдуме предложили включить психиатра в программу диспансеризации для школьников
В Тольятти полицейские совместно с представителями Общественного провели соревнования по плаванию среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности.
Полицейские и общественники Тольятти провели соревнования по плаванию
С 26 по 30 мая 2025 года во всех регионах России пройдет Второй Всероссийский агродиктант.
Второй Всероссийский агродиктант: новый шаг в развитии кадрового потенциала села
В 2026 году в Самарской области  404 гектара отведут под лесовосстановление, а 447 гектаров — под лесоразведение.
В 2026 году в регионе запланированы лесовосстановление и лесоразведение на 850 гектарах
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.3
0.16
EUR 93.44
0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Второй Всероссийский агродиктант: новый шаг в развитии кадрового потенциала села

140
С 26 по 30 мая 2025 года во всех регионах России пройдет Второй Всероссийский агродиктант.

С 26 по 30 мая 2025 года во всех регионах России пройдет Второй Всероссийский агродиктант. Масштабная просветительская акция, организованная федеральным партийным проектом «Единой России» «Российское село» совместно с Россельхозбанком, призвана повысить уровень аграрной грамотности населения и привлечь молодежь к работе в агропромышленном комплексе.

О том, как изменится формат диктанта в этом году, какие новые тематические направления появятся в заданиях и как акция вписывается в реализацию народной программы партии, расскажут на пресс-конференции, которая состоится 2 апреля в 14:00 в пресс-центре «Россия сегодня» (г. Москва, Зубовский бульвар, д. 4).
Спикерами выступят Александр Двойных – координатор федерального партийного проекта «Единой России» «Российское село», председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и Денис Константинов – заместитель председателя правления Россельхозбанка.
На встрече с журналистами спикеры представят:
- новые тематические направления Второго Всероссийского агродиктанта;
- формат проведения акции в 2025 году;
- особенности региональных площадок и структуру заданий для разных возрастных категорий.
Отдельное внимание будет уделено тому, как агродиктант способствует изменению отношения к профессиям в агропромышленном комплексе, делая их привлекательными для молодежи, и какую роль в этом играет партийный проект «Российское село».
Миссия агродиктанта: от знаний — к профессии. Агродиктант — это не просто тестирование, а часть системной работы партии «Единая Россия» по формированию кадрового резерва для сельских территорий. Акция вносит весомый вклад в реализацию народной программы партии, где развитию сельского хозяйства, поддержке фермерства и повышению престижа аграрных профессий уделяется приоритетное внимание.
Особое место в этой работе занимают агроклассы, которые открываются в сельских школах по всей стране по инициативе «Единой России». Сегодня их уже более 4 тысяч, а к 2030 году планируется открыть 18 тысяч. Агродиктант станет важным этапом в этой системе: он позволит школьникам, студентам и всем желающим не только проверить свои знания, но и узнать больше о современных технологиях в АПК, возможностях для самореализации на селе и перспективных профессиях в отрасли.
В школах Самарской области в 2025 году открылись три агротехнологических класса - в Шигонском, Хворостянском и Исаклинском районах. Сейчас агроклассы есть в 13 школах девяти муниципалитетов региона. Они открываются в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Кстати, первые выпускники специализированных классов уже учатся в Самарском аграрном университете. За два года реализации проекта еще 200 старшеклассников получили сертификаты. Этот документ добавит им 10 баллов при поступлении в СамГАУ.

Как принять участие в пресс-конференции?
Представители СМИ могут принять участие дистанционно, заполнив форму аккредитации на сайте Пресс-центра «Россия сегодня» на странице анонса. 
Трансляция будет доступна на странице анонса и в сообществе ВКонтакте.
Второй Всероссийский агродиктант обещает стать еще более масштабным и интересным. Следите за новостями и присоединяйтесь к акции, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
Весь список