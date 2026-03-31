Начальник ГУ МВД СО Игорь Иванов выступил перед депутатами с отчетом о работе органов внутренних дел

На пленарном заседании Самарской Губернской Думы генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов рассказал о результатах оперативно-служебной деятельности полиции региона за 2025 год.

«Работа органов внутренних дел Самарской области в прошлом году строилась в соответствии с задачами, определенными Президентом Российской Федерации, поручениями Правительства, требованиями Министерства внутренних дел, с учетом криминогенных особенностей региона. Поставленные задачи выполнялись в условиях продолжающейся специальной военной операции. Осуществлен комплекс организационных и практических мер по повышению готовности к действиям при осложнении оперативной обстановки», - подчеркнул генерал-лейтенант полиции.

Свыше 75 000 сотрудников обеспечивали правопорядок и общественную безопасность при проведении 11 000 массовых мероприятий, в которых приняли участие более 3 миллионов граждан.

«Работая в сложных условиях, удалось реализовать главное - противодействовать преступности, управлять ситуацией, сохранить доверие граждан», - отметил Игорь Иванов.

В прошедшем году состояние правопорядка на территории области характеризуется следующими показателями: зарегистрировано 43 977 преступлений. По сравнению с 2024 годом снижение составило 9,5 %. Меньше зарегистрировано фактов тяжкого – на 30,3% и среднего вреда здоровью -2,5%, грабежей -3%, краж -8,3%, вымогательства - 35,3%, поджогов -26,9%. Основные усилия были сосредоточены на раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел. Полицейскими установлено 9 644 лица, совершивших противоправные деяния. Стабильно высокие результаты сохраняются по раскрытию убийств (97%), фактов причинения тяжкого вреда здоровью (100%). Более эффективно была организована работа по расследованию преступлений прошлых лет.

Генерал-лейтенантом полиции отмечено, что некомплект, который приблизился к 30%, оказывает существенное влияние на результаты работы. Удалось снизить отток участковых уполномоченных полиции и сотрудников патрульно-постовой службы благодаря мерам социальной поддержки, принятым по решению Губернатора Самарской области.

В центре внимания находились вопросы повышения эффективности борьбы с киберпреступлениями. Именно они составляют 36 % всех зарегистрированных преступлений. В результате принятых мер несколько возросла эффективность расследования. Впервые сократилось число зарегистрированных преступлений (- 7%).

На особом контроле стоит раскрытие так называемых «контактных» мошенничеств, которые, как правило, совершаются в отношении старшего поколения. За совершение таких преступлений задержано 98 лиц. Предотвращено 278 мошенничеств.

В 2025 году осуществлялось комплексное совершенствование системы государственного управления в сфере миграции. Утверждена Концепция государственной миграционной политики до 2030 года, образована Миграционная служба МВД России, которая наделена значительными полномочиями. Указом Президента Российской Федерации на должность заместителя начальника Главного управления по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан назначен полковник полиции Бибишев Александр Федорович.

Реализуя предоставленные полномочия:

- принято более 700 решений о сокращении срока пребывания;

- в административном порядке выдворено 1 536 иностранцев;

- аннулировано более 900 патентов и разрешений на работу;

- в органы безопасности направлено 3 727 представлений о не разрешении въезда в Российскую Федерацию.

Перекрыты основные направления незаконной легализации иностранцев. Выявлены фиктивные факты бракосочетания и усыновления, на этом основании аннулировано 22 разрешения на временное проживание и 11 видов на жительство.

Предметом пристального контроля является исполнение законодательства в отношении натурализованных граждан. Принято 22 решения о прекращении гражданства лицам, совершившим преступления. 10 лицам гражданство прекращено за организацию незаконной миграции.

На повестке дня остается противодействие наркоугрозе. В минувшем году полицией установлено больше 1 000 фигурантов. Из незаконного оборота выведено почти 197 кг запрещенных веществ, в том числе более 26 кг героина и 105 кг синтетических наркотиков. Ликвидировано 8 нарколабораторий, перекрыто 6 каналов поставки наркотиков, пресечена деятельность 35 притонов.

Игорь Иванов акцентировал внимание на принятые меры по обеспечению экономической безопасности региона. Установлено 955 лиц, причастных к преступлениям в данной сфере. Пресечена деятельность восьми организованных групп, действовавших в сфере здравоохранения, топливно-энергетического комплекса, банковской деятельности и налогооблажения.

Основное внимание было сосредоточено на защите бюджетной системы, прежде всего в рамках реализации национальных проектов. Почти в 2 раза увеличилось число лиц, привлеченных к уголовной ответственности за преступления, связанные с реализацией национальных проектов.

В целях возмещения ущерба бюджету, наложен арест на имущество стоимостью свыше 3 млрд. рублей.

Как было отмечено генерал-лейтенантом полиции, в отчетном периоде зафиксирован рост несовершеннолетних, преступивших уголовный закон и тяжесть последствий их противоправных действий.

Высокой остается вовлеченность подростков в незаконный оборот наркотиков. В отношении двадцати двух фигурантов, вовлекавших детей в противоправную деятельность, уголовные дела направлены в суд.

На межведомственном уровне организован обмен информации о детях, которые могли стать жертвами преступлений, ведется мониторинг депрессивного и суицидального поведения подростков.

По словам начальника областного главка МВД России, востребованным направлением деятельности является предоставление государственных услуг. В прошлом году отработано 1 800 000 заявлений. Продолжаем работу по цифровой трансформации данной сферы. Объем обращений в электронном виде возрос на 10%. Через портал Госуслуг реализована возможность предварительной записи в подразделения, не оборудованные сервисом электронной очереди. С целью оперативного регулирования на запросы населения, увеличено количество сотрудников и время приема в самые напряженные периоды, введены дополнительные должности в подразделения Госавтоинспекции и миграции для качественного облуживания граждан по наиболее популярным услугам.

В завершение выступления начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов ответил на поступившие вопросы и выразил слова благодарности всему депутатскому корпусу за оказанное Главному управлению поддержку и содействие, с надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудничество на благо Самарского региона, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО