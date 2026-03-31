Погода в Самарской области опять бьет рекорды

В Самаре стоит аномально теплая погода. Синоптики зарегистрировали новые температурные рекорды в 11 населенных пунктах, пишет 63.ру.

«Теплее всего было в Большой Глущице. 30 марта там зафиксировали 21 градус тепла. До этого самым теплым здесь называли 30 марта 1995 года. Тогда синоптики зарегистрировали +18. Чуть прохладнее вчера было в населенном пункте Авангард — +20,1 градус. Ранее рекордным здесь считалось 30 марта 1995 года — тогда столбики термометра показали +18,4 градуса», — рассказали в Приволжском УГМС.