Ремонт дорог и благоустройство: Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан

Сегодня, 30 марта, в Правительстве Самарской области прошло оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева, где рассмотрели обращения граждан.

К главе региона обратилась мама погибшего участника СВО и сообщила, что карта «Zа Победу!» не действует на межмуниципальном маршруте Самара-Большая Глушица.

«Не должно быть случаев, когда сбоит одна из важнейших мер поддержки для семей участников специальной военной операции», — сказал Вячеслав Федорищев. Губернатор поручил министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области дополнительно проанализировать всю систему и маршруты, чтобы исключить подобные ситуации.

В мессенджер Макс жители Кировского района Самары написали губернатору с просьбой убрать мусор рядом с аптекой. Со слов жителей, они уже обращались в управляющую компанию и в администрацию — везде был ответ, что это не их полномочия.

«Системность – это в первую очередь наведение порядка по полномочиям, кто за что отвечает. На примере этой ситуации можно сказать, что не отрабатываются такие простые вещи. И это приводит к ощущению заброшенности городских территорий. Порядок на территории города нужно наводить комплексно, технологии подключать, волонтеров, чтобы они за 3-4 дня собрали фотомассив, привязанный к геолокации», — сказал губернатор Вячеслав Федорищев.

Об инцидентах в социальных сетях доложила заместитель руководителя Администрации Губернатора Самарской области Дина Черемушкина. Она сообщила о том, что уже удалось решить.

Так в Самаре во дворе дома № 222 на ул. Стара-Загора по временной схеме ликвидирован провал грунта из-за работ на сетях. До конца мая асфальтовое покрытие будет полностью восстановлено. Также в Самаре литым асфальтом проведен аварийный ремонт участка дороги на Заводском шоссе. В Отрадном в многоэтажном доме на ул. Сабирзянова организован ремонт кровельного покрытия. Жители Куйбышевского района Самары жаловались на подтопление тротуара на Пугачевском тракте 19 — работы по отводу талых вод были организованы.

Кроме того, Дина Черемушкина рассказала о проблемах, с которыми обращаются жители. Здесь отметим некоторые из обращений. В Самаре жители сообщили о разрушении тротуара на пересечении улиц Ярмарочной и Галактионовской, на улице Гая, д. №21 после проведения работ на тепловых сетях проваливается асфальт. Аналогичных обращений было несколько.

Жители Куйбышевского района Самары попросили ликвидировать несанкционированную свалку автомобильных покрышек на ул. Бакинская, д. №22а рядом с административным зданием.

Помимо этого, Дина Черемушкина сообщила, что самарцы попросили обезопасить детскую площадку на общественном пространстве на улице Солнечной, в районе дома №59. С просьбой привести в порядок захламленную территорию районе дома № 37а по улице Победы обратились жители Тольятти. Все обращения взяты в работу и находятся на контроле у губернатора.

«На территориях главам необходимо достаточно быстро отработать по тем материалам, которые были озвучены, и по всем обращениям, которые приходят нам в систему ЦУР, работу строить», — добавил Вячеслав Федорищев.

