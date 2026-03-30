Сегодня в Самарской области работает 297 социальных предприятий, состоящих в специальном реестре.
Предприниматель из Жигулевска открыла арт-студию и планирует оформить статус социального предприятия
29 марта в Безенчукском районе на льду ручья Луговой у базы отдыха «Луговое» рыбачил мужчина 1982 года рождения. Вечером, возвращаясь домой, он попал в полынью.
В Безенчукском районе на льду ручья Луговой рыбак попал в полынью
В Самаре подвели промежуточные итоги реализации всероссийского проекта «Самбо в школу», который трансформировался в проект «Выбор сильных» и сейчас объединяет самбо, дзюдо и борьбу.
Около 500 детей принимают участие в проекте «Самбо в школу» в Самаре
30 марта на оперативном совещании в облправительстве под председательством Вячеслава Федорищева подробно рассмотрели вопрос подготовки к летней оздоровительной кампании.
На оперативном совещании Вячеслав Федорищев дал поручения по подготовке к летней оздоровительной кампании
Сегодня, 30 марта, в Правительстве Самарской области прошло оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева, где рассмотрели обращения граждан.
Ремонт дорог и благоустройство: Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан
29 марта Самарский академический театр драмы им. М. Горького провел благотворительный показ мюзикла «Золушка».
Самарский драмтеатр показал мюзикл «Золушка» для членов семей участников СВО
Специалисты минтранса СО выезжают на предприятия, чтобы проверить, как перевозчики готовят подвижной состав к тёплому сезону 2026 года.
В регионе начались рейды по контролю за подготовкой транспорта к лету
В Кадровом центре «Работа России» Красноярского района состоялась межмуниципальная ярмарка вакансий в онлайн-формате.  В ней приняли участие ветераны спецоперации из девяти районов Самарской области. Им были предложены самые разные вакансии.
Кадровый центр «Работа России» проводит ярмарки вакансий для ветеранов СВО онлайн
В Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Отель «Гранд Будапешт»: психология и кино»
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
Ремонт дорог и благоустройство: Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан

Сегодня, 30 марта, в Правительстве Самарской области прошло оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева, где рассмотрели обращения граждан.

Сегодня, 30 марта, в Правительстве Самарской области прошло оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева, где рассмотрели обращения граждан.

К главе региона обратилась мама погибшего участника СВО и сообщила, что карта «Zа Победу!» не действует на межмуниципальном маршруте Самара-Большая Глушица.

«Не должно быть случаев, когда сбоит одна из важнейших мер поддержки для семей участников специальной военной операции», — сказал Вячеслав Федорищев. Губернатор поручил министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области дополнительно проанализировать всю систему и маршруты, чтобы исключить подобные ситуации.

В мессенджер Макс жители Кировского района Самары написали губернатору с просьбой убрать мусор рядом с аптекой. Со слов жителей, они уже обращались в управляющую компанию и в администрацию — везде был ответ, что это не их полномочия.

«Системность – это в первую очередь наведение порядка по полномочиям, кто за что отвечает. На примере этой ситуации можно сказать, что не отрабатываются такие простые вещи. И это приводит к ощущению заброшенности городских территорий. Порядок на территории города нужно наводить комплексно, технологии подключать, волонтеров, чтобы они за 3-4 дня собрали фотомассив, привязанный к геолокации», — сказал губернатор Вячеслав Федорищев.

Об инцидентах в социальных сетях доложила заместитель руководителя Администрации Губернатора Самарской области Дина Черемушкина. Она сообщила о том, что уже удалось решить.

Так в Самаре во дворе дома № 222 на ул. Стара-Загора по временной схеме ликвидирован провал грунта из-за работ на сетях. До конца мая асфальтовое покрытие будет полностью восстановлено. Также в Самаре литым асфальтом проведен аварийный ремонт участка дороги на Заводском шоссе. В Отрадном в многоэтажном доме на ул. Сабирзянова организован ремонт кровельного покрытия. Жители Куйбышевского района Самары жаловались на подтопление тротуара на Пугачевском тракте 19 — работы по отводу талых вод были организованы.

Кроме того, Дина Черемушкина рассказала о проблемах, с которыми обращаются жители. Здесь отметим некоторые из обращений. В Самаре жители сообщили о разрушении тротуара на пересечении улиц Ярмарочной и Галактионовской, на улице Гая, д. №21 после проведения работ на тепловых сетях проваливается асфальт. Аналогичных обращений было несколько.  

Жители Куйбышевского района Самары попросили ликвидировать несанкционированную свалку автомобильных покрышек на ул. Бакинская, д. №22а рядом с административным зданием.

Помимо этого, Дина Черемушкина сообщила, что самарцы попросили обезопасить детскую площадку на общественном пространстве на улице Солнечной, в районе дома №59. С просьбой привести в порядок захламленную территорию районе дома № 37а по улице Победы обратились жители Тольятти.   Все обращения взяты в работу и находятся на контроле у губернатора.

«На территориях главам необходимо достаточно быстро отработать по тем материалам, которые были озвучены, и по всем обращениям, которые приходят нам в систему ЦУР, работу строить», — добавил Вячеслав Федорищев.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Новости по теме
30 марта на оперативном совещании в облправительстве под председательством Вячеслава Федорищева подробно рассмотрели вопрос подготовки к летней оздоровительной кампании.
30 марта 2026, 20:39
На оперативном совещании Вячеслав Федорищев дал поручения по подготовке к летней оздоровительной кампании
30 марта на оперативном совещании в облправительстве под председательством Вячеслава Федорищева подробно рассмотрели вопрос подготовки к летней... Политика
177
Сегодня, 25 марта, губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно—программном форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!», который прошел в Нижнем Новгороде. 
25 марта 2026, 21:17
Поддержка детей и молодежи: Вячеслав Федорищев принял участие в форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!»
Сегодня, 25 марта, губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев принял... Политика
1843
20 марта прошло первое заседание Попечительского Совета Самарского областного отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
20 марта 2026, 21:27
Вячеслав Федорищев провел заседание Попечительского Совета Самарского областного отделения Русского географического общества
20 марта прошло первое заседание Попечительского Совета Самарского областного отделения Всероссийской общественной организации «Русское... Общество
2576
30 марта на оперативном совещании в облправительстве под председательством Вячеслава Федорищева подробно рассмотрели вопрос подготовки к летней оздоровительной кампании.
30 марта 2026  20:39
На оперативном совещании Вячеслав Федорищев дал поручения по подготовке к летней оздоровительной кампании
192
Сегодня, 30 марта, в Правительстве Самарской области прошло оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева, где рассмотрели обращения граждан.
30 марта 2026  20:35
Ремонт дорог и благоустройство: Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан
148
Традиционная акция Росстандарта «Будь уверен. Будь здоров» пройдет в Самарской области с 6 по 8 апреля
30 марта 2026  12:45
Традиционная акция Росстандарта «Будь уверен. Будь здоров» пройдет в Самарской области с 6 по 8 апреля
428
Беспилотники снова атаковали промышленное предприятие в Самарской области
30 марта 2026  10:47
Беспилотники снова атаковали промышленное предприятие в Самарской области
434
В Самаре 29 марта стартует сезон навигации
29 марта 2026  13:44
В Самаре 29 марта стартует сезон навигации
810
