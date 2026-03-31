Полицейские и общественники Тольятти провели соревнования по плаванию

В Тольятти полицейские совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел провели соревнования по плаванию среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности.
В состязаниях приняли участие 20 спортсменов из четырех коллективов города, которые соревновались в плавании вольным стилем на дистанциях 100 м и 50 м, а также эстафете 4x50 м.
В командный зачет вошли результаты данного турнира.
После окончания соревнований судейская коллегия подвела итоги.
Командные места распределились следующим образом:
1 место – команда Управления МВД России по г. Тольятти;
2 место – команда Отдела МВД России по Ставропольскому району;
3 место – команда Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Тольятти;
4 место – команда Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Тольятти.
Председатель тольяттинского «Динамо» полковник полиции Илдар Чагаев отметив хороший уровень физической подготовки сотрудников полиции, пожелал спортсменам постоянно совершенствоваться и ставить новые рекорды.
Победители и призеры получили заслуженные награды из рук старшего инспектора-методиста «Динамо» майора внутренней службы Наталии Лизько.
Представитель Общественного совета при Управлении МВД России по городу Тольятти Алексей Сверчков поблагодарил сотрудников полиции за активное участие в спортивных состязаниях, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.
Фото: ГУ МВД СО