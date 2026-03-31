В Госдуме предложили включить психиатра в программу диспансеризации для школьников

Такая практика позволит выявлять проблемы с психическим здоровьем у школьников, достигших 12 лет, на раннем этапе.

Инициатор нововведения, депутат Госдумы Дмитрий Свищев, заявил, что данная процедура – это укрепление уже действующей системы заботы о детях.

Уточняется, что осмотр врача-психиатра детско-подросткового профиля будет проводиться в профилактических целях с соблюдением конфиденциальности. Цель нововведения – оценить возможные риски и дать последующие рекомендации.

В письме с предложением содержится обращение к ведомству с просьбой всесторонне оценить инициативу и представить возможные способы её практической реализации, в том числе с точки зрения кадрового и методического сопровождения, пишет Обоз-инфо.

«Психическое благополучие подростка – основа его успешной социализации и учёбы. Включение профильного специалиста в уже существующий и отработанный механизм диспансеризации по ОМС – логичный и эффективный шаг», – прокомментировал Дмитрий Свищев.