4 апреля (суббота) в 16.00 в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Отель «Гранд Будапешт»: психология и кино» (18+). Ее прочитает практикующий психолог, когнитивист, специалист системного семейного и когнитивно-поведенческого подходов Елена Баишева.

В работе психологов с фильмами есть два направления – кинотерапия (просмотр фильмов группами с последующим совместным обсуждением) и психология кино (разбор сюжета и персонажей выбранного фильма с точки зрения психологии). На лекции посетителям предложат погрузиться во второе направление. Для этого эксперт использует разные подходы к изучению поведения людей.

Елена Баишева проанализирует фильм «Отель «Гранд Будапешт» (2014, 18+) с точки зрения когнитивной и социальной психологии, а также психоанализа. Лектор рассмотрит главного героя и его путь, кинокартину в ракурсе персонажей и эпохи. Кто в этом фильме главный герой на самом деле? Почему при разборе развития личности важно учитывать исторический контекст? Какие пересечения можно найти, сравнивая действия в этой ленте и современность? Почему именно сейчас «Отель «Гранд Будапешт» актуален как никогда?

Для продуктивного диалога рекомендуется перед лекцией посмотреть фильм, чтобы освежить в памяти сюжет и не упустить важные детали.