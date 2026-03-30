ДТП с пострадавшим в Сызранском районе: Skoda врезалась в препятствие

30 марта в поселке Майоровский произошло дорожно-транспортное происшествие, о чем в 4 часа 59 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение.

Незамедлительно к месту происшествия были направлены расчет пожарно-спасательной части № 185 Отряда № 47 в составе 2 человек, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.

Прибыв на место, пожарные-спасатели установили, что произошел наезд на препятствие автомобиля Skoda.

Личный состав провел аварийно-спасательные работы: сбор информации, отключение аккумуляторной батареи.

К сожалению, пострадал пассажир, госпитализирован.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.