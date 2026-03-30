В Сергиевском районе ликвидировали возгорание нежилого дома

30 марта в 00 часов 15 минут в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о том, что в селе Сергиевск горит дом.

К месту вызова были направлены три расчета из пожарно-спасательной части № 109 пожарно-спасательного отряда № 40 в количестве 7 человек личного состава. Также к месту пожара были направлены службы жизнеобеспечения.

По прибытии было установлено, что горит нежилой дом на площади 50 квадратных метров.

В 00 часов 23 минуты пожар был локализован, в 2 часа зафиксирована полная ликвидация пожара.

На тушение пожара были поданы 3 ствола «Б», работало звено газодымозащитной службы.

На пожаре, к счастью, погибших нет.

Причины пожара устанавливаются.

