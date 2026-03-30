Жителей Самарской области приглашают поддержать проект на премии «Служение»

III Всероссийская муниципальная премия «Служение» проводится по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина и при поддержке партии «Единая Россия».

Жители России определят лучшие практики, инициативы и проекты, направленные на повышение качества жизни и развитие муниципалитетов.

В финал по итогам экспертного отбора вошли 110 проектов со всей страны. Победителей и лауреатов определят голосованием в 11 номинациях. Принять участие в народном голосовании может каждый житель России с подтвержденной учетной записью портала «Госуслуги».

В числе финалистов - Елена Бакланова, заместитель главы администрации Кинель-Черкасского района Самарской области. Она участвует в номинации «Диалог с населением - открытость власти» с проектом «Голос молодого поколения».

️️ Проголосовать за проект нашей землячки можно по ссылке, совершив вход в свой аккаунт на «Госуслугах»

Голосование продлится до 6 апреля.