В Самаре за 16,3 млн рублей снесут бывший детсад

27 марта региональный Минстрой разместил заявку на выполнение работ по сносу заброшенного здания. Оно расположено в Советском районе Самары по адресу: ул. 22-го Партсъезда, 14а.



Подрядчику предстоит ликвидировать двухэтажное кирпичное сооружение с подвалом и чердаком, а также пост охраны, железобетонный бассейн, погреб и инженерные коммуникации.



Известно, что само здание возвели в 1963 году. До конца 1990-х здесь размещался детский сад.



Работы по сносу стартуют не ранее 1 мая и завершатся не позднее 20 июня текущего года.



Начальная сумма контракта составляет более 16,3 млн рублей. Заявки принимаются до 13 апреля. Подрядчика определят 16-го числа этого же месяца, пишет 450Медиа.