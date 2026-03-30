Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сергиевском районе ликвидировали возгорание нежилого дома
В Сергиевском районе ликвидировали возгорание нежилого дома
СамГМУ и Белгородский ГАУ создали 3D-атлас свиньи для агроклассов России
СамГМУ и Белгородский ГАУ создали 3D-атлас свиньи для агроклассов России
Россиянам объяснили, чем опасен новый штамп коронавируса
Россиянам объяснили, чем опасен новый штамп коронавируса
Беспилотники снова атаковали промышленное предприятие в Самарской области
Беспилотники снова атаковали промышленное предприятие в Самарской области
Житель Сергиевского района украл с территории предприятия 30 ведер краски
Житель Сергиевского района украл с территории предприятия 30 ведер краски
В Тольятти в одном из защитных сооружений гражданской обороны отсутствовал необходимый запас лекарственных препаратов и медицинских изделий
В Тольятти в одном из защитных сооружений гражданской обороны отсутствовал необходимый запас лекарственных препаратов и медицинских изделий
«Брокер» лишил жителя Самары около 2 млн рублей
«Брокер» лишил жителя Самары около 2 млн рублей
Работодатели стали на 29% чаще доплачивать за переработки
Работодатели стали на 29% чаще доплачивать за переработки
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.14
-0.99
EUR 93.42
-1.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Отель «Гранд Будапешт»: психология и кино»
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Сергиевского района украл с территории предприятия 30 ведер краски

73
Житель Сергиевского района украл с территории предприятия 30 ведер краски

В период времени с августа по октябрь 2025 года с территории базы одного из обществ с ограниченной ответственностью, специализирующихся на строительстве и ремонте автомобильных дорог, совершено хищение краски для дорожной разметки. Пострадавшая сторона, в лице руководителя  ООО, оценила причиненный материальный ущерб в  размере  158 000 рублей.

С целью установления лиц, причастных к хищению, сотрудниками Отдела МВД России по Сергиевскому району опрошены работники организации, изучена документация предприятия, проведен осмотр места происшествия.

К сотрудникам уголовного розыска поступила оперативная информация о том, что на одном из сайтов сети Интернет размещено объявление о продаже краски в Сергиевском районе, подходившей под описание похищенной.  

Полицейские установили продавца данного товара, им оказался работник пункта приема металлолома. В ходе опроса мужчина рассказал, что  30 ведер дорожной белой краски ему реализовал местный житель.  Он также пояснил, что не подозревал о преступных намерениях 32-летнего знакомого. Оперативники установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Им оказался работник предприятия, откуда была похищена краска.

По словам обвиняемого, он вывозил товар с предприятия частями.  Полученными денежными средствами с продажи похищенного мужчина распорядился по своему усмотрению. По данным оперативников, местный житель ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Отделением дознания ОМВД России по Сергиевскому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ  «Кража». В настоящее время уголовное дело расследовано и направлено в Сергиевский мировой суд для принятия решения по существу.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Беспилотники снова атаковали промышленное предприятие в Самарской области
30 марта 2026  10:47
Беспилотники снова атаковали промышленное предприятие в Самарской области
64
В Самаре 29 марта стартует сезон навигации
29 марта 2026  13:44
В Самаре 29 марта стартует сезон навигации
681
Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Тольятти
29 марта 2026  11:29
Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Тольятти
760
27 марта в учреждениях культуры Самары прошли творческие встречи, мастер-классы, открытые репетиции и концерты в рамка первой акции «Ночь театрального искусства».
28 марта 2026  19:41
Всероссийская акция «Ночь театрального искусства» прошла в Самаре
1051
Ракетную опасность в Самарской области объявили ранним утром 28 марта
28 марта 2026  10:03
Ракетную опасность в Самарской области объявили ранним утром 28 марта
2180
Весь список