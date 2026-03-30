Житель Сергиевского района украл с территории предприятия 30 ведер краски

В период времени с августа по октябрь 2025 года с территории базы одного из обществ с ограниченной ответственностью, специализирующихся на строительстве и ремонте автомобильных дорог, совершено хищение краски для дорожной разметки. Пострадавшая сторона, в лице руководителя ООО, оценила причиненный материальный ущерб в размере 158 000 рублей.

С целью установления лиц, причастных к хищению, сотрудниками Отдела МВД России по Сергиевскому району опрошены работники организации, изучена документация предприятия, проведен осмотр места происшествия.

К сотрудникам уголовного розыска поступила оперативная информация о том, что на одном из сайтов сети Интернет размещено объявление о продаже краски в Сергиевском районе, подходившей под описание похищенной.

Полицейские установили продавца данного товара, им оказался работник пункта приема металлолома. В ходе опроса мужчина рассказал, что 30 ведер дорожной белой краски ему реализовал местный житель. Он также пояснил, что не подозревал о преступных намерениях 32-летнего знакомого. Оперативники установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Им оказался работник предприятия, откуда была похищена краска.

По словам обвиняемого, он вывозил товар с предприятия частями. Полученными денежными средствами с продажи похищенного мужчина распорядился по своему усмотрению. По данным оперативников, местный житель ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Отделением дознания ОМВД России по Сергиевскому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража». В настоящее время уголовное дело расследовано и направлено в Сергиевский мировой суд для принятия решения по существу.