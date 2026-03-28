Ученые ИКИ РАН сообщили о крупном выбросе плазмы на Солнце
В Самаре четыре человека пострадали в ДТП с участием авто скорой помощи и «Нивы»
В Кинель-Черкасском районе тушили дом на 80 кв. метрах, погибла женщина
Росавиация продлила рекомендации по приостановке полетов в Израиль и Иран
Более 100 жителей Самары воспользовались услугами «Автобуса здоровья» с начала 2026 года
Жители ПФО тратят в среднем 4 890 рублей в месяц на косметику и уходовые средства
В Самарской области возродят популярный маршрут электрички
В Самарском регионе задержали курьера мошенников, похитивших деньги у пожилых людей
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Ракетную опасность в Самарской области объявили ранним утром 28 марта

Ракетную опасность в Самарской области объявили ранним утром 28 марта

Ракетную опасность в Самарской области объявили 28 марта 2026 года. Сирены зазвучали в районах областной столицы, а также Новокуйбышевске и Чапаевске около 6 утра. О введении ракетной опасности сообщили в МЧС. Также информацию подтвердил губернатор Вячеслав Федорищев. Он также рассказал о закрытии аэропорта "Курумоч".

- Введен режим "КОВЕР", закрыто воздушное пространство на всех высотах, - отметил он. И попросил соблюдать меры безопасности.

Также самарцам напомнили, что во время ракетной опасности нужно найти укрытие. Дома нужно отойти от окон, спрятаться в помещении без них, например, в коридоре или ванной комнате, пишет Самара-КП. 

Предупреждения о ракетной опасности жители Самарской области получили около 5:40. 

В настоящее время объявлен отбой ракетной опасности. 

27 марта Вячеслав Федорищев в Москве провел совместное заседание комиссии Госсовета по промышленности и подкомиссии по химической промышленности и биоэкономике при Правительственной комиссии по промышленности.
27 марта 2026, 17:57
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание по развитию биоэкономики
27 марта 2026, 17:57
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание по развитию биоэкономики
27 марта Вячеслав Федорищев в Москве провел совместное заседание комиссии Госсовета по промышленности и подкомиссии по химической промышленности и... Политика
В Самарской области дополнительно заменят 242 лифта в многоквартирных домах
27 марта 2026, 13:37
В Самарской области дополнительно заменят 242 лифта в многоквартирных домах
Ранее был заключен контракт на текущий год с целью замены 604 лифтовых кабин со сроком службы более 25 лет. Работы по их обновлению уже начались. ЖКХ
Стали известны даты общегородских субботников в 2026 году
27 марта 2026, 11:43
Стали известны даты общегородских субботников в 2026 году
Первым делом городские службы приступили к приведению в порядок объектов дорожной инфраструктуры. Благоустройство
