Ракетную опасность в Самарской области объявили ранним утром 28 марта

Ракетную опасность в Самарской области объявили 28 марта 2026 года. Сирены зазвучали в районах областной столицы, а также Новокуйбышевске и Чапаевске около 6 утра. О введении ракетной опасности сообщили в МЧС. Также информацию подтвердил губернатор Вячеслав Федорищев. Он также рассказал о закрытии аэропорта "Курумоч".

- Введен режим "КОВЕР", закрыто воздушное пространство на всех высотах, - отметил он. И попросил соблюдать меры безопасности.

Также самарцам напомнили, что во время ракетной опасности нужно найти укрытие. Дома нужно отойти от окон, спрятаться в помещении без них, например, в коридоре или ванной комнате, пишет Самара-КП.

Предупреждения о ракетной опасности жители Самарской области получили около 5:40.

В настоящее время объявлен отбой ракетной опасности.