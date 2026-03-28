Автобусы № 27, 75 и 87 в Самаре временно изменят схемы движения

С 6 утра субботы, 28 марта, в Самаре перекрыли дорогу в Кировском районе. Речь об участке улицы Литвинова между Конструктивной и Лиственной.

«Дорогу перекрывают из-за перекладки участка канализационного коллектора диаметром 800 мм, — следует из сообщения мэрии. — Автомобилисты могут объехать перекрытый участок Литвинова по параллельному ей Зубчаниновскому шоссе (участок от Конного проезда до улицы Конструктивной). А дальше снова можно вернуться на Литвинова, где движение будет организовано в штатном режиме».

Автобусы № 27, 75 и 87 временно изменят схемы движения:

№ 27 «Безымянский рынок — кинотеатр „Луч“ — Безымянский рынок» с кольцевым направлением проследуют от остановочного пункта «Магазин» до улицы Магистральной по Зубчаниновскому шоссе, далее — по своему маршруту;

№ 75 «Автостанция „Аврора — поселок „Аэропорт-2“» в прямом направлении поедут по Зубчаниновскому шоссе от остановки «Магазин» до улицы Магистральной, далее — по своему маршруту, в обратном направлении — по обычному маршруту;

№ 87 «Северное шоссе — станция метро „Кировская“» в прямом направлении будут осуществлять перевозки по своему привычному маршруту, в обратном направлении — от остановочного пункта «Магазин» до улицы Магистральной по Зубчаниновскому шоссе, затем по обычному маршруту.

По информации мэрии, перекрытый участок улицы Литвинова должны открыть до 23:59 11 апреля, пишет 63.ру.