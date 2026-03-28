Жители ПФО тратят в среднем 4 890 рублей в месяц на косметику и уходовые средства

Эксперты Авито Рекламы и Авито Товаров провели опрос среди 10 000 жителей России*, чтобы изучить, как покупатели выбирают косметику, парфюмерию и уходовые средства. Для значительной части аудитории Приволжского федерального округа онлайн-покупки в этой категории стали привычными, а сайты с объявлениями — одной из основных площадок для покупки таких товаров.

Парфюмерию покупают 36% респондентов — это самая популярная категория в разделе «Косметика». Средства для очищения лица выбирают 27%, средства для волос — 26%, кремы и сыворотки для лица — 23%, декоративную косметику и средства для тела — по 21%.

При выборе брендов жители Приволжского федерального округа не привязываются к одной марке — об этом сообщили 38% респондентов. Российские бренды выбирают 31% опрошенных, массмаркет-бренды — 23%.

/ Более половины жителей Приволжского федерального округа (58%) в первую очередь обращают внимание на цену при выборе косметики. Следом идут состав и ингредиенты (42%), на третьем — отзывы покупателей (41%).