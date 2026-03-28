Ученые ИКИ РАН сообщили о крупном выбросе плазмы на Солнце

На Солнце начался крупный выброс плазмы, который может повлиять на старт первой с 1972 года пилотируемой лунной миссии. Об этом 28 марта сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«На Солнце прямо сейчас развивается крупный выброс плазмы», — говорится в сообщении лаборатории, опубликованном в Telegram-канале.

Специалисты отметили, что выброс, скорее всего, не достигнет Земли, поскольку центр облака смещен вниз и уходит под углом около 60 градусов от направления на нашу планету. Тем не менее солнечная активность остается предметом пристального внимания в преддверии пилотируемого полета к Луне, пишут "Известия".