В Самаре суд вынес решение в пользу дольщиков, отказав застройщику

Советский районный суд Самары вынес решение в пользу дольщиков, отказав застройщику ООО «Альянс» в расторжении договоров участия в долевом строительстве. Суд признал за гражданами право собственности на приобретенные ими жилые и нежилые помещения.

Как сообщает пресс-служба судов Самарской области, разбирательство началось с исковых требований дольщиков о признании права собственности. Основанием для обращения в суд послужило уклонение застройщика от передачи ключей и обеспечения доступа к объектам недвижимости после ввода дома в эксплуатацию. Изначально договор долевого участия был заключен между ООО «Альянс» и лицом, связанным с руководством компании. Впоследствии права по этому договору были уступлены нескольким физическим лицам. После выполнения своих обязательств по оплате и ввода объекта в эксплуатацию, новые владельцы столкнулись с отказом застройщика передать им приобретенное имущество.

В ответ на иск дольщиков, ООО «Альянс» подало встречное заявление о расторжении договора участия в долевом строительстве. Однако суд не нашел оснований для удовлетворения требований застройщика и полностью поддержал позицию дольщиков, пишет ГТРК-Самара.