В пятницу, 27 марта, в Самарской области пройдет «Ночь театрального искусства». Местные театры и музеи подготовили бесплатные выставки и спектакли. Чтобы попасть на них, нужно заранее записаться на специальном сайте.

Самарский театр оперы и балета в 21:00 устроит концерт-променад в честь 120-летия композитора Дмитрия Шостаковича. В это же время в театре драмы покажут сценическую версию рассказа Карела Чапека «Как ставится пьеса». В Новокуйбышевском драмтеатре «Грань» пройдет встреча с актерами.

В театре юного зрителя «Самарт» зрители смогут пообщаться с режиссером Ярославом Жевнеровым и артистами, занятыми в спектакле «Король Матиуш Первый». Театр кукол приготовил сразу три события: в 17:00 — экскурсию «Путешествие в мир кукол», в 18:00 — предпремьерный показ «Снежной королевы», а в 20:00 — викторину.

Самарский художественный театр в 18:30 представит спектакль «Скупой» по пьесе Мольера. В это же время семейный театр «Домик на крыше» сыграет интерактивный спектакль «Когда все вместе».

Театр «Мастерская» проведет два мероприятия: в 17:00 откроется выставка о знаменитых актерах самарской сцены, а в 17:30 — экскурсия за кулисы. Драмтеатр «Камерная сцена» в 18:30 покажет постановку о судьбе Владимира Маяковского, пишет Самара-МК.