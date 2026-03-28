С 27 марта по 5 апреля в нашем регионе проходит Всероссийская Неделя детской книги – крупнейшее мероприятие по продвижению детской книги и старейшая отечественная просветительская акция.
В губернии открылась Неделя детской книги 2026
 Температура воздуха 29 марта в Самаре ночью +3, +5°С, днем +15, +17°С.
29 марта в регионе без осадков, до +19°С
В Самарской области пройдет «Ночь театрального искусства»
В Самаре суд вынес решение в пользу дольщиков, отказав застройщику
Совфед готовит законопроект по ограничению использования ИИ в образовании
В Сызранском районе на пожаре погиб мужчина
Ученые ИКИ РАН сообщили о крупном выбросе плазмы на Солнце
В Самаре четыре человека пострадали в ДТП с участием авто скорой помощи и «Нивы»
Совет Федерации приступил к разработке законопроекта, который будет регулировать использование искусственного интеллекта в образовательном процессе и наложит ограничения на его использование. Разработкой законопроекта занимается рабочая группа при Совфеде по вопросам нормативно-правового регулирования различных аспектов, связанных с ИИ. Законопроект пока не составлен, и его текст не внесен в законодательные базы. Однако председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Наталья Касперская раскрыла основные параметры будущей инициативы.

 По ее словам, законопроект направлен на создание конкретных правил использования нейросетей школьниками и студентами. Они должны будут раскрывать долю сгенерированной информации в своих работах. Такая доля не сможет превышать 30% от объема выполненного задания. Также преподавателей наделят возможностью проверять материалы по четким критериям, которые определят, был ли допущен плагиат или чрезмерное использование ИИ в работах.

 Законопроект ставит цель развивать у учащихся навыки самостоятельного обучения и критического мышления, чтобы они не полагались всецело на работу ИИ-моделей и не перепоручали им выполнение заданий, выдавая их за свои. По данным Касперской, четверть студентов используют нейросети при написании работ, а 87% прибегают к их помощи в том или ином виде. Она также призвала с помощью законопроекта предотвращать «вредное применение» ИИ в социальной сфере и государственном управлении, пишут "Известия".

