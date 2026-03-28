Совфед готовит законопроект по ограничению использования ИИ в образовании

Совет Федерации приступил к разработке законопроекта, который будет регулировать использование искусственного интеллекта в образовательном процессе и наложит ограничения на его использование. Разработкой законопроекта занимается рабочая группа при Совфеде по вопросам нормативно-правового регулирования различных аспектов, связанных с ИИ. Законопроект пока не составлен, и его текст не внесен в законодательные базы. Однако председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Наталья Касперская раскрыла основные параметры будущей инициативы.

По ее словам, законопроект направлен на создание конкретных правил использования нейросетей школьниками и студентами. Они должны будут раскрывать долю сгенерированной информации в своих работах. Такая доля не сможет превышать 30% от объема выполненного задания. Также преподавателей наделят возможностью проверять материалы по четким критериям, которые определят, был ли допущен плагиат или чрезмерное использование ИИ в работах.

Законопроект ставит цель развивать у учащихся навыки самостоятельного обучения и критического мышления, чтобы они не полагались всецело на работу ИИ-моделей и не перепоручали им выполнение заданий, выдавая их за свои. По данным Касперской, четверть студентов используют нейросети при написании работ, а 87% прибегают к их помощи в том или ином виде. Она также призвала с помощью законопроекта предотвращать «вредное применение» ИИ в социальной сфере и государственном управлении, пишут "Известия".