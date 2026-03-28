В Кинель-Черкасском районе тушили дом на 80 кв. метрах, погибла женщина

Как сообщили в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области, в пятницу в селе Тимашево Кинель-Черкасского района на улице Чкалова вспыхнул частный дом. Огонь охватил территорию площадью 80 квадратных метров.



Информация о пожаре поступила в 21:34, в 21:46 его локализовали, в 22:10 – ликвидировали открытое горение, а в 00:53 – полностью потушили. Во время ЧП погибла 72-летняя женщина.



На месте работали 13 специалистов ПСЧ № 1, 144, 108 ПСО № 39, а также их коллеги из регионального ГУ МЧС.



Причины возгорания устанавливаются.

Фото Центр по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области