Росавиация продлила рекомендации по приостановке полетов в Израиль и Иран

Росавиация продлила действие рекомендаций по использованию воздушного пространства Израиля и Ирана для российских авиакомпаний до 17 апреля. Об этом 27 марта сообщила пресс-служба агентства.

При выполнении рейсов в страны Персидского залива авиакомпаниям рекомендовано выбирать обходные маршруты через воздушное пространство третьих государств с соблюдением мер безопасности и активным мониторингом рекомендаций авиационных властей этих стран.

«Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Также Росавиация продлила рекомендации для российских авиакомпаний приостановить продажу билетов на рейсы в/из ОАЭ до 16 апреля включительно», — говорится в мессенджере МАХ.

Росавиация 19 марта продлила приостановку полетов российских авиакомпаний в Иран и Израиль, а также транзита через их воздушное пространство до 27 марта. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, пишут "Известия".