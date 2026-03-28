В Самаре четыре человека пострадали в ДТП с участием авто скорой помощи и «Нивы»

Вечером 27 марта на Красноглинском шоссе в Самаре зафиксировали аварию с участием реанимобиля. Как проинформировали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, дорожный инцидент произошел примерно в 13:20.

По предварительным данным, 73-летний водитель отечественной «Нивы» двигался по трассе от Шлюзовой в сторону улицы Ногина. На пересечении дорог при совершении левого поворота на разрешающий сигнал светофора он допустил касательное столкновение с каретой скорой помощи, следовавшей по встречной полосе.

Травмы различной степени тяжести получили четыре участника происшествия: пожилой автомобилист и три женщины — пассажирки спецтранспорта 1978, 1972 и 1950 годов рождения. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Сотрудники полиции проводят проверку, выясняя все обстоятельства случившегося, пишет Самара-МК.

Фото облМВД.