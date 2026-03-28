Более 100 жителей Самары воспользовались услугами «Автобуса здоровья» с начала 2026 года

«Автобус здоровья» выполняет рейсы по заявкам жителей. Он забирает самарцев на точках сбора, обычно в непосредственной близости от адресов проживания, и доставляет в терапевтическое отделение № 3 Самарской городской больницы № 4. После сдачи необходимых анализов и приёма у врача он отвозит жителей обратно.

Отметим, что регистрация на рейсы «Автобуса здоровья» осуществляется по телефону 8 (846) 334-04-24. Сделать это можно также через старшего по дому, председателей ТОС. В 2025 году «Автобус здоровья» совершил 82 выезда, его услугами воспользовались 387 жителей.