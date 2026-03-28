С 27 марта по 5 апреля в нашем регионе проходит Всероссийская Неделя детской книги – крупнейшее мероприятие по продвижению детской книги и старейшая отечественная просветительская акция.
В Самарской области пройдет «Ночь театрального искусства»
В Самаре суд вынес решение в пользу дольщиков, отказав застройщику
Совфед готовит законопроект по ограничению использования ИИ в образовании
В Сызранском районе на пожаре погиб мужчина
Ученые ИКИ РАН сообщили о крупном выбросе плазмы на Солнце
В Самаре четыре человека пострадали в ДТП с участием авто скорой помощи и «Нивы»
В губернии открылась Неделя детской книги 2026

С 27 марта по 5 апреля в нашем регионе проходит Всероссийская Неделя детской книги – крупнейшее мероприятие по продвижению детской книги и старейшая отечественная просветительская акция.

Вчера состоялось торжественное открытие Недели детской книги. На церемонии были награждены самые активные читатели Самарской областной детской библиотеки, а также победители Всероссийской олимпиады «Символы России. Великая Отечественная война: Путь к Победе».

Почетными гостями праздника стали писатели из Самары – Мария Пашинина и Светлана Макашова, а также уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева.

Подарком для всех участников праздника стали выступления детских творческих коллективов танцевального коллектива «Холидейка» и детского музыкального театра «Задумка», а также спектакль по мотивам русской народной сказки в исполнении выпускников Самарского государственного института культуры.

Впереди гостей Самарской областной детской библиотеки ждет обширная программа, в которой состоятся  творческие встречи с детскими писателями и иллюстраторами, а также мастер-классы, викторины, интерактивные книжные выставки.

«Неделя детской книги ежегодно для нас и всех библиотек Самарской области и всей страны – всегда особенное событие. Мы стараемся, чтобы «Книжкины именины» - так исторически назывался праздник – стал для наших читателей настоящим праздником чтения, литературы и детства. Путь к развитой, интеллигентной, интеллектуальной, культурной, патриотичной личности начинается именно с детских интересов. И книги – хорошая и качественная, привычка обращаться к книге – одни из самых важных звеньев этого пути. Наша библиотека всегда старается сделать этот путь максимально интересным, увлекательным и эффективным» - поделилась директор Самарской областной детской библиотеки Ксения Владимировна Ревзина.

 

Фото:  минкульт СО

 

