В губернии открылась Неделя детской книги 2026

С 27 марта по 5 апреля в нашем регионе проходит Всероссийская Неделя детской книги – крупнейшее мероприятие по продвижению детской книги и старейшая отечественная просветительская акция.

Вчера состоялось торжественное открытие Недели детской книги. На церемонии были награждены самые активные читатели Самарской областной детской библиотеки, а также победители Всероссийской олимпиады «Символы России. Великая Отечественная война: Путь к Победе».

Почетными гостями праздника стали писатели из Самары – Мария Пашинина и Светлана Макашова, а также уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева.

Подарком для всех участников праздника стали выступления детских творческих коллективов танцевального коллектива «Холидейка» и детского музыкального театра «Задумка», а также спектакль по мотивам русской народной сказки в исполнении выпускников Самарского государственного института культуры.

Впереди гостей Самарской областной детской библиотеки ждет обширная программа, в которой состоятся творческие встречи с детскими писателями и иллюстраторами, а также мастер-классы, викторины, интерактивные книжные выставки.

«Неделя детской книги ежегодно для нас и всех библиотек Самарской области и всей страны – всегда особенное событие. Мы стараемся, чтобы «Книжкины именины» - так исторически назывался праздник – стал для наших читателей настоящим праздником чтения, литературы и детства. Путь к развитой, интеллигентной, интеллектуальной, культурной, патриотичной личности начинается именно с детских интересов. И книги – хорошая и качественная, привычка обращаться к книге – одни из самых важных звеньев этого пути. Наша библиотека всегда старается сделать этот путь максимально интересным, увлекательным и эффективным» - поделилась директор Самарской областной детской библиотеки Ксения Владимировна Ревзина.

Фото: минкульт СО