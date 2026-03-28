В Самарской области возродят популярный маршрут электрички

В апреле в Самарской области начнет работать маршрут пригородного пассажирского сообщения, который некогда уже действовал, но был отменен.

«С 30 апреля возрождаем движение по маршруту Сызрань — Жигулевское Море, современные поезда в этом направлении будут курсировать ежедневно. Маршрут вернули, благодаря многочисленным просьбам пассажирам, и его дальнейшая судьба зависит полностью от его востребованности», — отметил на встрече с журналистами заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по пассажирским перевозкам Алексей Ситников.

По его информации, новыми остановочными пунктами на этом маршруте станут Могутовая, Жигулевск, Пионерская, Мичуринская, Отвага, 52 км (пгт Междуреченск), Новосызранский. Время в пути составит два часа.

По словам Алексея Ситникова, электрички по направлению Сызрань-Жигулевское Море ходили до 2009 года, тогда пассажиры проводили в пути два часа 40 минут, пишет 63.ру.