Я нашел ошибку
Главные новости:
Ученые ИКИ РАН сообщили о крупном выбросе плазмы на Солнце
Ученые ИКИ РАН сообщили о крупном выбросе плазмы на Солнце
В Самаре четыре человека пострадали в ДТП с участием авто скорой помощи и «Нивы»
В Самаре четыре человека пострадали в ДТП с участием авто скорой помощи и «Нивы»
В Кинель-Черкасском районе тушили дом на 80 кв. метрах, погибла женщина
В Кинель-Черкасском районе тушили дом на 80 кв. метрах, погибла женщина
Росавиация продлила рекомендации по приостановке полетов в Израиль и Иран
Росавиация продлила рекомендации по приостановке полетов в Израиль и Иран
Более 100 жителей Самары воспользовались услугами «Автобуса здоровья» с начала 2026 года
Более 100 жителей Самары воспользовались услугами «Автобуса здоровья» с начала 2026 года
Жители ПФО тратят в среднем 4 890 рублей в месяц на косметику и уходовые средства
Жители ПФО тратят в среднем 4 890 рублей в месяц на косметику и уходовые средства
В Самарской области возродят популярный маршрут электрички
В Самарской области возродят популярный маршрут электрички
В Самарском регионе задержали курьера мошенников, похитивших деньги у пожилых людей
В Самарском регионе задержали курьера мошенников, похитивших деньги у пожилых людей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.14
-0.99
EUR 93.42
-1.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарском регионе задержали курьера мошенников, похитивших деньги у пожилых людей

198
В Самарском регионе задержали курьера мошенников, похитивших деньги у пожилых людей

В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» за помощью обратился 84-летний местный житель, который сообщил, что стал жертвой мошенников. У мужчины неизвестные злоумышленники похитили 400 000 рублей. Полицейские опросили пенсионера, провели технические мероприятия, направили запросы в различные организации.

Изучив полученные сведения, сотрудники полиции, установили, что аферисты позвонили мужчине на стационарный телефон. Злоумышленники, выдавая себя за дочь пенсионера, сообщили, что она попала в ДТП и для лечения пострадавшей стороны требуются денежные средства.

Находясь под влиянием мошенников, пожилой мужчина отдал 200 000 рублей девушке, которая приехала к нему домой и назвала условный пароль. Спустя некоторое время, неизвестные вновь позвонили пенсионеру и сообщили, что полученных денег недостаточно для возмещения ущерба. Под угрозами наступления уголовной ответственности для его дочери, мужчина отдал еще 200 000 рублей всё тому же курьеру.

На следующий день в полицию поступило заявление от 85-летней пенсионерки, лишившейся 200 000 рублей по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Сотрудники уголовного розыска получили информацию о предполагаемой злоумышленнице, приезжавшей за деньгами к обманутым пенсионерам. Отследив маршрут её передвижения, полицейские задержали подозреваемую у одного из банкоматов в момент, когда она переводила деньги на расчетные счета.

Задержанную доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ранее не судимая жительница Сызрани 2009 года рождения, обучающаяся в одном из колледжей города,  признала свою вину в совершении противоправных деяний. Она пояснила, что действовала по инструкции анонимного «работодателя», с которым познакомился в мессенджере. Выполняя функцию «курьера», получила деньги от пожилого мужчины и перевела их на указанный расчетный счет. За перевод 400 000 рублей, полученных обманным путем у пенсионера, злоумышленница получила 40 000 рублей. Вдохновленная легким заработком девушка на следующий день получила от обманутой злоумышленниками пенсионерки 200 000, часть из которых успела отправить куратору.

Следственным Управлением МУ МВД России «Сызранское» по факту мошеннических действий в отношении пенсионеров  возбуждены два  уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание соучастников совершенного хищения. Расследование продолжается.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
