В Самарском регионе задержали курьера мошенников, похитивших деньги у пожилых людей

В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» за помощью обратился 84-летний местный житель, который сообщил, что стал жертвой мошенников. У мужчины неизвестные злоумышленники похитили 400 000 рублей. Полицейские опросили пенсионера, провели технические мероприятия, направили запросы в различные организации.

Изучив полученные сведения, сотрудники полиции, установили, что аферисты позвонили мужчине на стационарный телефон. Злоумышленники, выдавая себя за дочь пенсионера, сообщили, что она попала в ДТП и для лечения пострадавшей стороны требуются денежные средства.

Находясь под влиянием мошенников, пожилой мужчина отдал 200 000 рублей девушке, которая приехала к нему домой и назвала условный пароль. Спустя некоторое время, неизвестные вновь позвонили пенсионеру и сообщили, что полученных денег недостаточно для возмещения ущерба. Под угрозами наступления уголовной ответственности для его дочери, мужчина отдал еще 200 000 рублей всё тому же курьеру.

На следующий день в полицию поступило заявление от 85-летней пенсионерки, лишившейся 200 000 рублей по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Сотрудники уголовного розыска получили информацию о предполагаемой злоумышленнице, приезжавшей за деньгами к обманутым пенсионерам. Отследив маршрут её передвижения, полицейские задержали подозреваемую у одного из банкоматов в момент, когда она переводила деньги на расчетные счета.

Задержанную доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ранее не судимая жительница Сызрани 2009 года рождения, обучающаяся в одном из колледжей города, признала свою вину в совершении противоправных деяний. Она пояснила, что действовала по инструкции анонимного «работодателя», с которым познакомился в мессенджере. Выполняя функцию «курьера», получила деньги от пожилого мужчины и перевела их на указанный расчетный счет. За перевод 400 000 рублей, полученных обманным путем у пенсионера, злоумышленница получила 40 000 рублей. Вдохновленная легким заработком девушка на следующий день получила от обманутой злоумышленниками пенсионерки 200 000, часть из которых успела отправить куратору.

Следственным Управлением МУ МВД России «Сызранское» по факту мошеннических действий в отношении пенсионеров возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание соучастников совершенного хищения. Расследование продолжается.