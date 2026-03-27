В Самарской области отремонтируют более 20 км опорной сети дорог в 2026 году
В Самарской области отремонтируют более 20 км опорной сети дорог в 2026 году
Работников культуры в Самаре поздравили с профессиональным праздником
Работников культуры в Самаре поздравили с профессиональным праздником
С начала года самарские лесники провели более 25 внеклассных занятий в рамках экологического воспитания молодёжи
С начала года самарские лесники провели более 25 внеклассных занятий в рамках экологического воспитания молодёжи
Задолженность самарцев за холодную воду и канализацию превысила 1,5 млрд рублей
Задолженность самарцев за холодную воду и канализацию превысила 1,5 млрд рублей
Россиянам посоветовали переходить на стационарный телефон
Россиянам посоветовали переходить на стационарный телефон
Заседание общественного совета при комитете ценового и тарифного регулирования прошло в Самарской области
Заседание общественного совета при комитете ценового и тарифного регулирования прошло в Самарской области
Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу
Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу
Вячеслав Федорищев поздравил самарских росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации
Вячеслав Федорищев поздравил самарских росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации
Мошенники «задекларировали» более 2 млн рублей у 80-летней жительницы Новокуйбышевска

Мошенники «задекларировали» более 2 млн рублей у 80-летней жительницы Новокуйбышевска

По информации ГУ МВД России по Самарской области: в феврале  текущего года 80-летней жительнице  Новокуйбышевска позвонил неизвестный и представился работником «военной прокуратуры». Он убедил местную жительницу в необходимости проверить на подлинность и задекларировать имеющиеся у нее дома денежные средства.

Выполняя инструкции «эксперта», женщина собрала все сбережения – более 2 млн рублей, сложила в пакет и передала курьеру, который подъехал к ее дому.

Спустя время женщина осознала, что разговаривала с мошенником и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

Новости по теме
В надежде заработать тольяттинка отдала мошеннику 3 млн рублей
26 марта 2026, 09:41
В надежде заработать тольяттинка отдала мошеннику 3 млн рублей
Мужчина рассказал, что есть возможность вкладывать деньги в выгодные бизнес проекты, но для высокого дохода требуется большие вложения. Криминал
В Тольятти 20-летняя работница одного из цветочных магазинов стала жертвой аферистов
25 марта 2026, 11:03
В Тольятти 20-летняя работница одного из цветочных магазинов стала жертвой аферистов
Злоумышленники заманили девушку предложением поучаствовать в «онлайн-аукционе». Однако вскоре после перевода собеседники перестали выходить на связь. Криминал
84-летний житель Сызрани отдал аферистам сбережения, чтобы спасти дочь, якобы попавшую в ДТП
24 марта 2026, 10:19
84-летний житель Сызрани отдал аферистам сбережения, чтобы спасти дочь, якобы попавшую в ДТП
Он продиктовал свой адрес звонившему и вскоре к нему приехала женщина, под видом сотрудника правоохранительных органов. Криминал
Вячеслав Федорищев поздравил самарских росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации
27 марта 2026  10:07
Вячеслав Федорищев поздравил самарских росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации
В четверг, 26 марта, в Нижнем Новгороде Игорь Комаров провел заседание Совета с участием руководителей профильных федеральных министерств и ведомств, представителей Федерального Собрания и глав регионов ПФО.
26 марта 2026  17:19
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета ПФО под председательством Игоря Комарова
Сегодня, 25 марта, губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно—программном форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!», который прошел в Нижнем Новгороде. 
25 марта 2026  21:17
Поддержка детей и молодежи: Вячеслав Федорищев принял участие в форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!»
В 2026 году отключение централизованных систем отопления в Самаре запланировано в период с 15 по 25 апреля.
25 марта 2026  16:58
В Самаре планируется завершить отопительный сезон с 15 по 25 апреля
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
25 марта 2026  09:39
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
