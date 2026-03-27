Мошенники «задекларировали» более 2 млн рублей у 80-летней жительницы Новокуйбышевска

По информации ГУ МВД России по Самарской области: в феврале текущего года 80-летней жительнице Новокуйбышевска позвонил неизвестный и представился работником «военной прокуратуры». Он убедил местную жительницу в необходимости проверить на подлинность и задекларировать имеющиеся у нее дома денежные средства.

Выполняя инструкции «эксперта», женщина собрала все сбережения – более 2 млн рублей, сложила в пакет и передала курьеру, который подъехал к ее дому.

Спустя время женщина осознала, что разговаривала с мошенником и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.