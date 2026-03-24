Я нашел ошибку
Главные новости:
В СамГМУ завершился капремонт кафедры общей и молекулярной биологии. Обновление кафедры провели на средства Минздрава РФ, а также собственные средства СамГМУ.
27 марта в СОУНБ» состоится концерт академической музыки «Вечные мелодии». Для гостей вечера выступит восходящая звезда фортепиано Давид Мелконян.
В Салават республики Башкортостан состоялись соревнования ПФО по баскетболу в рамках школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет».
15-17 апреля 2026 года в областной столице пройдет Неделя креативного бизнеса, которая вот уже третий год подряд соберет на одной площадке представителей креативных индустрий, органов власти, федеральных и региональных экспертов для обмена опытом и обсужд
Судебные приставы Сызрани взыскали с местного жителя уголовный штраф в размере 200 тысяч рублей за управление автомобилем под действием психотропных веществ.
В Самарской области начался прием заявок на участие в традиционном кадровом проекте партии «Единая Россия» — «ПолитСтарт».
В преддверии 10-летия Росгвардии на склоне площади Славы в Самаре открылась цифровая фотовыставка «Всегда на страже».
На стадионе «Металлург» в Самаре сошлись больше ста спортсменов со всей области. Здесь в рамках федерального партийного проекта «Выбор сильных» прошли соревнования по вольной борьбе.
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.88
-2.12
EUR 94.73
-2.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

84-летний житель Сызрани отдал аферистам сбережения, чтобы спасти дочь, якобы попавшую в ДТП

235
По данным ГУ МВД России по Самарской области: 84-летнему мужчине позвонил по телефону мошенник и сообщил об аварии, которую якобы устроила его дочь, а также  запугал возможными последствиями. Для того, чтобы спасти родственницу от уголовной ответственности, нужно было заплатить деньги. Пенсионер согласился  передать незнакомцу оговоренную сумму денежных средств.

Он продиктовал свой адрес звонившему и вскоре к нему приехала женщина, под видом сотрудника правоохранительных органов.  В подъезде дома по месту жительства, пенсионер отдал ради спасения дочери 400 000 рублей. Только после того, как незнакомка с деньгами ушла, мужчина позвонил дочери, которая была очень удивлена и сообщила, что не попадала ни в какую аварию. Пострадавший обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Россиян начали обманывать с помощью подписки на сериалы за 10 рублей
Мошенники тщательно продумывают схему: их ресурсы внешне напоминают добросовестные сервисы, включая наличие пользовательского соглашения. Криминал
402
Житель Самары по указанию мошенников перевел на "безопасный" счет 1,8 млн рублей
Работнику одного из предприятий 1962г.р. позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Криминал
390
В Тольятти пенсионер отдал мошенникам 2,5 млн, чтобы избежать последствий ДТП
79-летнему мужчине позвонил неизвестный и сообщил, что его внук попал в ДТП, после чего передал трубку якобы внуку, который сообщил, что нужны 3 000 000 рублей. Криминал
616
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
253
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
23 марта 2026  13:46
496
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
23 марта 2026  13:40
582
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
23 марта 2026  12:38
469
Названы сроки пика паводка 2026 в Самаре
414
Весь список