84-летний житель Сызрани отдал аферистам сбережения, чтобы спасти дочь, якобы попавшую в ДТП

По данным ГУ МВД России по Самарской области: 84-летнему мужчине позвонил по телефону мошенник и сообщил об аварии, которую якобы устроила его дочь, а также запугал возможными последствиями. Для того, чтобы спасти родственницу от уголовной ответственности, нужно было заплатить деньги. Пенсионер согласился передать незнакомцу оговоренную сумму денежных средств.

Он продиктовал свой адрес звонившему и вскоре к нему приехала женщина, под видом сотрудника правоохранительных органов. В подъезде дома по месту жительства, пенсионер отдал ради спасения дочери 400 000 рублей. Только после того, как незнакомка с деньгами ушла, мужчина позвонил дочери, которая была очень удивлена и сообщила, что не попадала ни в какую аварию. Пострадавший обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.