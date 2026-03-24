Самарцы предложили перекрыть проезд в лесопарк «Дубки» шлагбаумами

Жители Самары предложили перекрыть проезд в лесопарк «Дубки» шлагбаумами. Поводом для такой инициативы стало то, что на природную территорию нередко приезжают квадроциклы. 22 в лесопарк заехали около 10 квадроциклов. Техника портит дороги, а ходить здесь пешком, ездить на велосипеде из-за этого невозможно.

Самарцы предложили закрыть проезд на территорию лесопарка для техники, а оставить только возможность прогулок для пеших туристов, велосипедистов и лыжников.

«Шлагбаумы устанавливаются на территории памятников природы, где рекреационная нагрузка кратно превышает допустимую емкость, например, в Подвальских террасах или Рачейских скалах», – ответила пресс-служба минприроды Самарской области.

В ведомстве отметили, что в «Дубках» установлены стенды и аншлаги, и предложили направлять им сообщения о конкретных правонарушениях с фотографиями, чтобы привлечь виновных к ответственности, пишет Самара Город | Новости Самары.