В Тольятти пенсионер отдал мошенникам 2,5 млн, чтобы избежать последствий ДТП

В Тольятти 79-летнему мужчине позвонил неизвестный и сообщил, что его внук попал в ДТП, после чего передал трубку якобы внуку, который сообщил, что нужны 3 000 000 рублей, чтоб он мог откупиться от тюрьмы. Пенсионер сказал, что может дать только 2 500 000 рублей, которые успел накопить.

Затем телефон снова взял неизвестный и сказал, куда необходимо перевести деньги. Так как банковской карты у потерпевшего не было, он уточнил его домашний адрес и сообщил, что приедет курьер, который поможет ему перевести наличные деньги на счет. Прибывший по адресу аферист забрал деньги и скрылся. Через некоторое время потерпевший перезвонил внуку, понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.