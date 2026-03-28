количество резюме молодых специалистов выросло на 65% за год

На форуме колледжей Москвы в рамках сессии «Востребованные профессии 2026: как не ошибиться с выбором?» эксперты обсудили трансформацию рынка труда. Основное внимание уделили данным Авито Работы и Авито Подработки: отмечен значительный рост числа резюме — за январь-март 2026 г. их количество увеличилось на 65% относительно аналогичного периода 2025.

Рынок также благоприятен для начинающих специалистов: растет число вакансий без требований к опыту. Это открывает возможности для старта карьеры, но требует осознанного выбора направления.

Лидером по росту числа вакансий для кандидатов без опыта стала сфера организации мероприятий (+170%), со средней зарплатой 44 531 руб/мес. На втором месте — ЖКХ и городская инфраструктура (+106%, 63 928 руб/мес), на третьем — добыча и переработка полезных ископаемых (+94%, 155 461 руб/мес)

Среди самых высокооплачиваемых предложений без опыта — профессии арматурщика (155 838 руб/мес), водителя такси (132 647 руб/мес) и авторазборщика (129 705 руб/мес).

в I квартале 2026 года количество резюме соискателей 18–24 лет на платформе увеличилось на 65% год к году, а средние зарплатные ожидания достигли 58 932 руб/мес (+16% к прошлому году). Чаще всего молодые кандидаты размещают резюме на позиции монтажника (+187%), риелтора (+166%), грузчика (+160%), менеджера по работе с клиентами и повара (+150% и +131% соответственно)