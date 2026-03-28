Ученые ИКИ РАН сообщили о крупном выбросе плазмы на Солнце
В Самаре четыре человека пострадали в ДТП с участием авто скорой помощи и «Нивы»
В Кинель-Черкасском районе тушили дом на 80 кв. метрах, погибла женщина
Росавиация продлила рекомендации по приостановке полетов в Израиль и Иран
Более 100 жителей Самары воспользовались услугами «Автобуса здоровья» с начала 2026 года
Жители ПФО тратят в среднем 4 890 рублей в месяц на косметику и уходовые средства
В Самарской области возродят популярный маршрут электрички
В Самарском регионе задержали курьера мошенников, похитивших деньги у пожилых людей
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
Количество резюме молодых специалистов выросло на 65% за год

200
На форуме колледжей Москвы в рамках сессии «Востребованные профессии 2026: как не ошибиться с выбором?» эксперты обсудили трансформацию рынка труда. Основное внимание уделили данным Авито Работы и Авито Подработки: отмечен значительный рост числа резюме — за январь-март 2026 г. их количество увеличилось на 65% относительно аналогичного периода 2025.

Рынок также благоприятен для начинающих специалистов: растет число вакансий без требований к опыту. Это открывает возможности для старта карьеры, но требует осознанного выбора направления.  

Лидером по росту числа вакансий для кандидатов без опыта стала сфера организации мероприятий (+170%), со средней зарплатой 44 531 руб/мес. На втором месте — ЖКХ и городская инфраструктура (+106%, 63 928 руб/мес), на третьем — добыча и переработка полезных ископаемых (+94%, 155 461 руб/мес)

Среди самых высокооплачиваемых предложений без опыта — профессии арматурщика (155 838 руб/мес), водителя такси (132 647 руб/мес) и авторазборщика (129 705 руб/мес). 

в I квартале 2026 года количество резюме соискателей 18–24 лет на платформе увеличилось на 65% год к году, а средние зарплатные ожидания достигли 58 932 руб/мес (+16% к прошлому году). Чаще всего молодые кандидаты размещают резюме на позиции монтажника (+187%), риелтора  (+166%), грузчика  (+160%), менеджера по работе с клиентами и повара (+150% и +131% соответственно)

Ракетную опасность в Самарской области объявили ранним утром 28 марта
28 марта 2026  10:03
28 марта 2026  10:03
Ракетную опасность в Самарской области объявили ранним утром 28 марта
27 марта Вячеслав Федорищев в Москве провел совместное заседание комиссии Госсовета по промышленности и подкомиссии по химической промышленности и биоэкономике при Правительственной комиссии по промышленности.
27 марта 2026  17:57
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание по развитию биоэкономики
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание по развитию биоэкономики
В Самарской области дополнительно заменят 242 лифта в многоквартирных домах
27 марта 2026  13:37
В Самарской области дополнительно заменят 242 лифта в многоквартирных домах
Стали известны даты общегородских субботников в 2026 году
27 марта 2026  11:43
Стали известны даты общегородских субботников в 2026 году
Самара покинула топ-10 городов России по качеству общественного транспорта
27 марта 2026  11:17
Самара покинула топ-10 городов России по качеству общественного транспорта
