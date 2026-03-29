В Самаре 29 марта стартует сезон навигации

В воскресенье, 29 марта, стартуют первые в этом сезоне рейсы речных судов в Рождествено. Расписание появилось на сайте «Самарского речного пассажирского предприятия» (СРПП).

«Теплоходы ОМ полностью готовы, ожидают пассажиров, можно сказать, на парах. По контракту начало навигации — 1 апреля», — рассказал на встрече с журналистами в пресс-центре «Самарской газеты» технический директор «СРПП» Иван Федоров.

Он также отметил, что если погода позволит, то суда до Рождествено начнут ходить раньше. И судя по всему, его прогноз о раннем старте сбывается.

Первая речная «маршрутка» отправилась от речного вокзала в 06:30, последняя — в 19:00. При этом на Проран пассажиров всё еще будут доставлять суда на воздушной подушке, пишет 63.ру.