Названы безопасные способы поблагодарить врачей и учителей

Адвокат по уголовным делам Алексей Зацепин 29 марта объяснил, где проходит грань между обычной благодарностью и взяткой.

«Если деньги, сертификат или дорогая вещь появляются до лечения, до приема, до выставления оценки или во время решения конкретного вопроса, это выглядит как попытка повлиять на результат. Даже фраза «это вам, чтобы…» или намек на особое отношение делают ситуацию рискованной. Например, когда пациент приносит конверт «за то, чтобы положили в стационар быстрее» или родители намекают подарком «за хорошую оценку», такой «подарок» могут посчитать взяткой», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт подчеркнул, что неприятности возможны как для того, кто дает подарок, так и для того, кто его принимает. Он уточнил, что если помощь уже оказана, оценка поставлена, то небольшие подарки обычно воспринимаются как благодарность. Конверт с деньгами, дорогие гаджеты, крупные суммы денег и регулярные подарки могут вызвать подозрения.

По словам Зацепина, в государственных школах и больницах требования строже, чем в частных. Он порекомендовал благодарить так, чтобы это не выглядело как оплата услуги: благодарность, письмо руководителю, недорогой подарок. Отмечается, что для финансовой поддержки стоит использовать официальные благотворительные счета или фонды.

