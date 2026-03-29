В Кировском районе Самары в ДТП пострадали водитель электросамоката и его девушка-пассажир

28 марта 2026 года на территории Самарской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 8 человек.

В Кировском районе Самары в 21:00 водитель 1954 г.р., управляя автомобилем Lada Priora, осуществляя движение по ул. Минская, в направлении ул. Ставропольская, не выполнил требование дорожного знака 2.4 (уступи дорогу), у дома № 141 по ул. Нагорная допустил столкновение со средством индивидуальной мобильности - электросамокатом Syccyba, под управлением молодого человека 2007 г.р., который двигался по главной дороге ул. Нагорная, в направлении проспекта Кирова. Пострадавшие водитель электросамоката и его пассажир - девушка 2006 г.р. доставлены в медицинское учреждение.