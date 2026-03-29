При ухудшении самочувствия 23% самарцев ищут информацию о заболевании в интернете

Почти половина самарцев (47%) признаются, что хотя бы изредка откладывают поход к врачу, даже если для этого есть объективные причины. При этом 17% отмечают, что здоровье для них — безусловный приоритет, поэтому с визитом в поликлинику они не медлят. Страховая компания «Росгосстрах Жизнь» провела исследование и выяснила, как жители Самары действуют при ухудшении самочувствия и почему не всегда обращаются за медицинской помощью сразу.

При появлении проблем со здоровьем большинство опрошенных (46%) в первую очередь записываются на прием к врачу. Часть респондентов пытаются разобраться с симптомами самостоятельно — 23% ищут информацию в интернете, еще 16% обращаются за советом в аптеку. Некоторые (15%) предпочитают проконсультироваться со знакомым врачом по телефону.

Даже при наличии явных симптомов самарцы не всегда спешат за профессиональной помощью. Так, 47% участников опроса признались, что им доводилось откладывать визит в поликлинику, пусть и нечасто. Каждый пятый (21%) предпочитает просто подождать, пока боль или недомогание пройдут сами. При этом треть (32%) демонстрируют более ответственное отношение к здоровью: 17% никогда не переносят визит к врачу, подчеркивая, что здоровье для них важнее всего, а 15% редко откладывают его и стараются записываться на прием сразу.

Интересно, что эта тенденция сохраняется из года в год. Согласно данным опроса, проведенного страховщиком в 2025 году, также всего треть россиян (36%) не откладывали визиты к врачу, а записывались к специалисту при первых признаках недомогания или для регулярной проверки. Почти столько же (31%) посещали доктора, только если сильная боль долго не проходила, 19% – при острой боли, а 14% и вовсе признались в ятрофобии – боязни врачей.

Среди причин, которые мешают своевременно обратиться к врачу, жители Самары чаще всего называли неудобный график приема или нехватку времени — на это указали 49% участников опроса. Еще 33% надеялись справиться с проблемой с помощью самолечения, почти столько же (31%) отмечали высокую стоимость приема. Кроме того, 13% опрошенных упоминали неудобное расположение медицинских учреждений, а 11% признались, что откладывали визит из-за страха узнать плохой диагноз.

«Мы видим устойчивую тенденцию: даже при наличии симптомов люди часто откладывают посещение врача. Причины разные — нехватка времени, нежелание лишний раз тревожиться и надежда на то, что симптомы пройдут самостоятельно. Однако именно своевременное обращение за медицинской помощью и выполнение рекомендаций врача позволяют снизить риски осложнений и избежать более серьезных последствий в будущем. Страховые программы, включающие телемедицину и разнообразные чекапы, экономят время на медицинскую услугу. А при получении назначения или рецепта от врача на лекарства можно воспользоваться программой фармстрахования и получить кешбэк до 90% от стоимости препаратов. Это делает заботу о здоровье более системной и повышает уверенность в завтрашнем дне», — говорит Гульнара Орлова, директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК «Росгосстрах Жизнь».