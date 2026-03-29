Я нашел ошибку
Главные новости:
При ухудшении самочувствия 23% самарцев ищут информацию о заболевании в интернете
При ухудшении самочувствия 23% самарцев ищут информацию о заболевании в интернете
Три жителя Самарской области погибли в ДТП в Казани
Три жителя Самарской области погибли в ДТП в Казани
В Самаре 29 марта стартует сезон навигации
В Самаре 29 марта стартует сезон навигации
Названы безопасные способы поблагодарить врачей и учителей
Названы безопасные способы поблагодарить врачей и учителей
В Совфеде рассказали о мошеннической схеме с «горящими» турами
В Совфеде рассказали о мошеннической схеме с «горящими» турами
В Самаре в ДТП пострадал восьмимесячный мальчик
В Самаре в ДТП пострадал восьмимесячный мальчик
В Кировском районе Самары в ДТП пострадали водитель электросамоката и его девушка-пассажир
В Кировском районе Самары в ДТП пострадали водитель электросамоката и его девушка-пассажир
В Думе предложили выплачивать пособия на детей с момента подачи заявления
В Думе предложили выплачивать пособия на детей с момента подачи заявления
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.14
-0.99
EUR 93.42
-1.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

При ухудшении самочувствия 23% самарцев ищут информацию о заболевании в интернете

При ухудшении самочувствия 23% самарцев ищут информацию о заболевании в интернете

Почти половина самарцев (47%) признаются, что хотя бы изредка откладывают поход к врачу, даже если для этого есть объективные причины. При этом 17% отмечают, что здоровье для них — безусловный приоритет, поэтому с визитом в поликлинику они не медлят. Страховая компания «Росгосстрах Жизнь» провела исследование и выяснила, как жители Самары действуют при ухудшении самочувствия и почему не всегда обращаются за медицинской помощью сразу.

 

При появлении проблем со здоровьем большинство опрошенных (46%) в первую очередь записываются на прием к врачу. Часть респондентов пытаются разобраться с симптомами самостоятельно — 23% ищут информацию в интернете, еще 16% обращаются за советом в аптеку. Некоторые (15%) предпочитают проконсультироваться со знакомым врачом по телефону.

Даже при наличии явных симптомов самарцы не всегда спешат за профессиональной помощью. Так, 47% участников опроса признались, что им доводилось откладывать визит в поликлинику, пусть и нечасто. Каждый пятый (21%) предпочитает просто подождать, пока боль или недомогание пройдут сами. При этом треть (32%) демонстрируют более ответственное отношение к здоровью: 17% никогда не переносят визит к врачу, подчеркивая, что здоровье для них важнее всего, а 15% редко откладывают его и стараются записываться на прием сразу.

Интересно, что эта тенденция сохраняется из года в год. Согласно данным опроса, проведенного страховщиком в 2025 году, также всего треть россиян (36%) не откладывали визиты к врачу, а записывались к специалисту при первых признаках недомогания или для регулярной проверки. Почти столько же (31%) посещали доктора, только если сильная боль долго не проходила, 19% – при острой боли, а 14% и вовсе признались в ятрофобии – боязни врачей.

Среди причин, которые мешают своевременно обратиться к врачу, жители Самары чаще всего называли неудобный график приема или нехватку времени — на это указали 49% участников опроса. Еще 33% надеялись справиться с проблемой с помощью самолечения, почти столько же (31%) отмечали высокую стоимость приема. Кроме того, 13% опрошенных упоминали неудобное расположение медицинских учреждений, а 11% признались, что откладывали визит из-за страха узнать плохой диагноз.

«Мы видим устойчивую тенденцию: даже при наличии симптомов люди часто откладывают посещение врача. Причины разные — нехватка времени, нежелание лишний раз тревожиться и надежда на то, что симптомы пройдут самостоятельно. Однако именно своевременное обращение за медицинской помощью и выполнение рекомендаций врача позволяют снизить риски осложнений и избежать более серьезных последствий в будущем. Страховые программы, включающие телемедицину и разнообразные чекапы, экономят время на медицинскую услугу. А при получении назначения или рецепта от врача на лекарства можно воспользоваться программой фармстрахования и получить кешбэк до 90% от стоимости препаратов. Это делает заботу о здоровье более системной и повышает уверенность в завтрашнем дне», — говорит Гульнара Орлова, директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК «Росгосстрах Жизнь».

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Жители ПФО оценили влияние фитнеса на работу в 7,8 балла из 10
29 марта 2026, 12:03
Жители ПФО оценили влияние фитнеса на работу в 7,8 балла из 10
Физическая активность всё чаще рассматривается как инструмент поддержания энергии и профессиональной продуктивности. Общество
Жители ПФО тратят в среднем 4 890 рублей в месяц на косметику и уходовые средства
28 марта 2026, 11:28
Жители ПФО тратят в среднем 4 890 рублей в месяц на косметику и уходовые средства
При выборе брендов жители Приволжского федерального округа не привязываются к одной марке — об этом сообщили 38% респондентов. Общество
63% жителей Самары не расстаются с онлайн-шопингом даже в отпуске
27 марта 2026, 13:07
63% жителей Самары не расстаются с онлайн-шопингом даже в отпуске
По результатам опроса во время отдыха 53% самарцев заказывают подарки родным и близким, а 40% интересуются одеждой и обувью. Общество
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре 29 марта стартует сезон навигации
29 марта 2026  13:44
В Самаре 29 марта стартует сезон навигации
Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Тольятти
29 марта 2026  11:29
Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Тольятти
27 марта в учреждениях культуры Самары прошли творческие встречи, мастер-классы, открытые репетиции и концерты в рамка первой акции «Ночь театрального искусства».
28 марта 2026  19:41
Всероссийская акция «Ночь театрального искусства» прошла в Самаре
Ракетную опасность в Самарской области объявили ранним утром 28 марта
28 марта 2026  10:03
Ракетную опасность в Самарской области объявили ранним утром 28 марта
27 марта Вячеслав Федорищев в Москве провел совместное заседание комиссии Госсовета по промышленности и подкомиссии по химической промышленности и биоэкономике при Правительственной комиссии по промышленности.
27 марта 2026  17:57
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание по развитию биоэкономики
Весь список