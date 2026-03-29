Жители ПФО оценили влияние фитнеса на работу в 7,8 балла из 10

Современный ритм жизни очень динамичен: работа занимает значительную часть дня, из-за чего иногда остается меньше времени на заботу о себе. Чтобы понять, как физическая активность помогает справляться с этим ритмом, DDX Fitness и Авито Работа провели совместное исследование и выяснили, что жители Приволжского федерального округа в среднем оценивают влияние тренировок на уровень энергии для работы на 7,8 балла из 10.

Физическая активность все чаще рассматривается как инструмент поддержания энергии. Фитнес положительно сказывается на общем самочувствии: средняя оценка удовлетворенности жизнью составляет 7 баллов. Большинство респондентов также соглашаются с тем, что активный образ жизни помогает в профессиональной реализации (средняя оценка — 3,7 из 5).

При этом те, кто уже занимается, стараются уделять физической активности больше времени. Регулярно тренируются 87% опрошенных, причем 44% делают это три раза в неделю, а еще 33% — четыре и более раз, что соответствует рекомендуемой частоте для поддержания выносливости и профилактики переутомления. Именно такая системность, по мнению экспертов, и формирует устойчивый эффект.

Согласно проведенному исследованию, 20% опрошенных отмечают, что редко или почти никогда испытывают утомляемость на работе. Для остальных ощущение усталости в течение рабочего дня является достаточно распространённым явлением: 48% респондентов признались, что испытывают ее время от времени, а 26% — достаточно часто.

«Регулярные тренировки становятся рабочим инструментом, который помогает управлять продуктивностью. Данные совместного исследования подтверждают это: почти половина респондентов оценивают свою бодрость после таких занятий на максимальные баллы, а еще 22% поставили оценку 7–8 из 10. Даже короткая активность в первой половине дня помогает чувствовать себя собраннее, энергичнее и эффективнее в течение всего дня. Фитнес становится “топливом” для человека, — отмечает Игнат Кляцкий, фитнес-директор сети фитнес-клубов DDX Fitness.

Сами же респонденты, которые регулярно тренируются, демонстрируют и высокий уровень уверенности в своем профессиональном будущем. 43% уверены в профессиональном росте и стремятся к повышению, еще 22% довольны своей текущей позицией. Для многих людей регулярные тренировки становятся инструментом укрепления внутреннего ресурса и уверенности. Они также связывают фитнес с ростом ключевых профессиональных навыков: 71% отмечают повышение дисциплины, 61% — рост стрессоустойчивости, а 54% — увеличение продуктивности. При этом мотивацию отмечают 48% респондентов, контроль эмоций — 44%, а концентрацию и внимание — 42%.

Исследование подтверждает, что регулярные тренировки напрямую связаны с высоким уровнем энергии. Физическая активность повышает дисциплину, стрессоустойчивость, продуктивность и концентрацию. В сочетании с доступностью залов фитнес перестает быть просто способом поддерживать форму и становится инструментом личного ресурса.

«Физическая активность — это не просто тренд, а необходимость для современного сотрудника, который ценит свою продуктивность и качество жизни. Регулярные тренировки помогают не только поддерживать физическую форму, но и становятся важным инструментом для восстановления энергии и поддержания эмоционального баланса в условиях насыщенного рабочего ритма. Применение системных подходов к физической активности способствует улучшению концентрации, повышению дисциплины и устойчивости к высокоинтенсивной динамике рабочего процесса. Наше исследование наглядно показало, что тренировки помогают сотрудникам не только повысить свою эффективность, но и укрепить уверенность в собственных силах. Кроме того, работодатели поддерживают физическое здоровье сотрудников и чаще предлагают в виде бонуса корпоративный фитнес. По данным Авито Работы, зимой 2026 года в 2,6 раза чаще (+163%), чем в прошлом году, стали предлагать фитнес в качестве бонуса в сфере транспортного машиностроения; в 2,1 раза чаще (+107%) — в сфере тяжелого машиностроения, на 83% чаще — в сфере энергетики», — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.