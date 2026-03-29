В Совфеде рассказали о мошеннической схеме с «горящими» турами

В России получила распространение мошенническая схема с так называемыми «горящими» турами — злоумышленники выдают себя за сотрудников туристических компаний и предлагают россиянам оформить поездку на отдых по заниженным ценам. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации (СФ) Артем Шейкин.

«Самая распространенная схема сейчас — это предложения горящих туров с явно заниженной ценой. Человек попадает на платформу со знакомым интерфейсом, похожим на сайт крупного оператора, или получает сообщение от «тур-менеджера» в мессенджере. Жертве говорят о том, что это ограниченное предложение, остались последние места, необходимо срочно принять решение и обязательно внести предоплату. После перевода денег связь обрывается», — отметил сенатор в разговоре с ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что орудующие на описанных им площадках лица, заинтересованные в обмане граждан, все чаще отказываются от массовых рассылок, делая выбор в пользу персонализированного сценария для своего потенциального «клиента». Например, они стараются перевести общение с интересующим их объектом в личные чаты, создавая в переписке ощущение личного и доверительного диалога с клиентом, что снижает у последнего уровень настороженности, пишут "Известия".

Шейкин добавил, что поимо этого на территории РФ сохраняются и офлайн-способы обмана: туристам могут предлагать «выгодное» жилье или услуги, которые в итоге оказываются несуществующими либо требуют дополнительных расходов. В некоторых случаях проблемы возникают уже после бронирования, когда посредник перестает выходить на связь перед вылетом.

«Значение имеет не столько техническая защита, сколько цифровая гигиена самого пользователя. Проверка источника информации и отказ от перевода денег на личные карты незнакомых лиц — это базовые меры, которые в большинстве случаев позволяют избежать потерь», — подытожил деятель.