Я нашел ошибку
Главные новости:
При ухудшении самочувствия 23% самарцев ищут информацию о заболевании в интернете
Три жителя Самарской области погибли в ДТП в Казани
В Самаре 29 марта стартует сезон навигации
Названы безопасные способы поблагодарить врачей и учителей
В Совфеде рассказали о мошеннической схеме с «горящими» турами
В Самаре в ДТП пострадал восьмимесячный мальчик
В Кировском районе Самары в ДТП пострадали водитель электросамоката и его девушка-пассажир
В Думе предложили выплачивать пособия на детей с момента подачи заявления
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.14
-0.99
EUR 93.42
-1.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Совфеде рассказали о мошеннической схеме с «горящими» турами

174
В России получила распространение мошенническая схема с так называемыми «горящими» турами — злоумышленники выдают себя за сотрудников туристических компаний и предлагают россиянам оформить поездку на отдых по заниженным ценам. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации (СФ) Артем Шейкин.

«Самая распространенная схема сейчас — это предложения горящих туров с явно заниженной ценой. Человек попадает на платформу со знакомым интерфейсом, похожим на сайт крупного оператора, или получает сообщение от «тур-менеджера» в мессенджере. Жертве говорят о том, что это ограниченное предложение, остались последние места, необходимо срочно принять решение и обязательно внести предоплату. После перевода денег связь обрывается», — отметил сенатор в разговоре с ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что орудующие на описанных им площадках лица, заинтересованные в обмане граждан, все чаще отказываются от массовых рассылок, делая выбор в пользу персонализированного сценария для своего потенциального «клиента». Например, они стараются перевести общение с интересующим их объектом в личные чаты, создавая в переписке ощущение личного и доверительного диалога с клиентом, что снижает у последнего уровень настороженности, пишут "Известия".

Шейкин добавил, что поимо этого на территории РФ сохраняются и офлайн-способы обмана: туристам могут предлагать «выгодное» жилье или услуги, которые в итоге оказываются несуществующими либо требуют дополнительных расходов. В некоторых случаях проблемы возникают уже после бронирования, когда посредник перестает выходить на связь перед вылетом.

«Значение имеет не столько техническая защита, сколько цифровая гигиена самого пользователя. Проверка источника информации и отказ от перевода денег на личные карты незнакомых лиц — это базовые меры, которые в большинстве случаев позволяют избежать потерь», — подытожил деятель.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарском регионе задержали курьера мошенников, похитивших деньги у пожилых людей
В полицию за помощью обратился 84-летний местный житель, который сообщил, что стал жертвой мошенников. У мужчины неизвестные злоумышленники похитили 400 000... Криминал
781
Мошенники «задекларировали» более 2 млн рублей у 80-летней жительницы Новокуйбышевска
Спустя время женщина осознала, что разговаривала с мошенником и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. Криминал
659
В надежде заработать тольяттинка отдала мошеннику 3 млн рублей
Мужчина рассказал, что есть возможность вкладывать деньги в выгодные бизнес проекты, но для высокого дохода требуется большие вложения. Криминал
779
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре 29 марта стартует сезон навигации
192
Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Тольятти
297
27 марта в учреждениях культуры Самары прошли творческие встречи, мастер-классы, открытые репетиции и концерты в рамка первой акции «Ночь театрального искусства».
Всероссийская акция «Ночь театрального искусства» прошла в Самаре
661
Ракетную опасность в Самарской области объявили ранним утром 28 марта
2003
27 марта Вячеслав Федорищев в Москве провел совместное заседание комиссии Госсовета по промышленности и подкомиссии по химической промышленности и биоэкономике при Правительственной комиссии по промышленности.
807
Весь список