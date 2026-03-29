В Думе предложили выплачивать пособия на детей с момента подачи заявления

Депутаты от ЛДПР внесли законопроект, который позволит семьям получать детское пособие не только с даты обращения, но и за всё время, когда у них было право на выплату. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Сейчас, если родители не подали заявление в течение шести месяцев после рождения ребёнка, пособие назначают только с месяца обращения. Пропущенное время не компенсируется.

Размер выплаты составляет 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на ребёнка — в зависимости от доходов семьи.

Авторы инициативы предлагают увеличить срок для подачи заявления с шести месяцев до года. Также законопроект разрешит выплачивать деньги за те периоды, когда у семьи было право на пособие, но она вовремя не обратилась.