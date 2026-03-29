Три жителя Самарской области погибли в ДТП в Казани

В страшной аварии в столице Татарстана погибли трое жителей Самарской области. Трагедия произошла ночью 28 марта.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus, двигался по улице Петербургской в сторону улицы Назарбаева. Он нарушил ПДД: проигнорировал знак „Движение направо“, не снизил скорость и врезался в бетонное ограждение. Автомобиль перевернулся и повредил пять припаркованных машин. После ДТП в автомобиле Lexus произошло возгорание», — сообщили представители прокуратуры Татарстана.

На месте аварии погибли три человека: водитель и два пассажира Lexus.

Организована процессуальная проверка, ход которой контролирует прокуратура Казани, пишет 63.ру.