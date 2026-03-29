В Самаре в ДТП пострадал восьмимесячный мальчик

Еще одно ДТП 28 марта также произошло в Кировском районе областного центра. В 11:25 водитель 1989 г.р., управляя кроссовером TENET T7, следуя по ул. Физкультурная, со стороны ул. Севастопольская, в направлении проспекта Кирова, при проезде регулируемого перекрёстка ул. Физкультурная и ул. Каховская на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем TAGAZ C100, под управлением женщины 1987 г.р., которая двигалась по ул. Каховская, в направлении ул. Теннисная. Пострадавший пассажир автомобиля TENET T7 - восьмимесячный мальчик, на скорой помощи доставлен в больницу. Ребенку рекомендовано амбулаторное лечение.