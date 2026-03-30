СамГМУ и Белгородский ГАУ создали 3D-атлас свиньи для агроклассов России

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) совместно с Белгородским государственным аграрным университетом имени В.Я. Горина (Белгородский ГАУ) создали новый интерактивный трехмерный атлас «Свинья домашняя». Сотрудничество с Белгородским ГАУ связано с лидерством Белгородской области по производству свинины, поэтому в вузе накоплен большой опыт работы по данной тематике, в том числе и морфологический. На разработку уже получено свидетельство о регистрации в Роспатенте. Атлас посвящен одному из самых значимых для агропромышленного комплекса животных.

Это уже пятое обучающее пособие в серии, созданной специалистами СамГМУ для студентов сельскохозяйственных и ветеринарных специальностей. Пилотным проектом стал ветатлас «Корова», за которым последовали «Кошка», «Курица» и «Лягушка».

3D-атлас выполнен на базе Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ. ПО позволяет детально изучать анатомию животного: модель можно вращать, масштабировать, «разбирать» на отдельные системы и органы. Каждый элемент сопровождается названиями на русском и латыни и кратким описанием функций. Система адаптирована для установки на ПК, ноутбуки и сенсорные панели, также доступны готовые комплекты с предустановленным софтом.

Атлас ориентирован на профильные вузы, колледжи, а также агротехнологические класcы, которые открываются по всей стране в рамках федерального проекта «Кадры в АПК». На уровне правительства анонсировалось, что к 2028 году будет открыто около пяти тысяч таких классов.

Как отметили разработчики СамГМУ, выбор свиньи для нового атласа не случаен. Свиноводство относится к приоритетным направлениям продовольственной безопасности, и качественная подготовка кадров здесь выходит на первый план.

«Мы получили много запросов именно на этот вид животных от аграрных вузов и школ. В частности, договорились о сотрудничестве с Белгородским ГАУ. Наша задача была — не просто создать красивую картинку, а дать максимально точный и педагогически проработанный инструмент. В России пока никто не делал 3D-модель свиньи с таким уровнем анатомической детализации», — отмечает руководитель лаборатории 3D-моделирования Центра НТИ СамГМУ Айкуш Назарян.

В планах университета — выпуск атласов по анатомии собаки и лошади. Также рассматривается создание ботанических 3D-моделей растений и 3D-атласа клетки. Разработчики приглашают к сотрудничеству все желающие профильные вузы.

СамГМУ является одним из признанных лидеров по разработке и внедрению современных образовательных программных комплексов и ПО с использованием технологий 3D-моделирования и VR. Одна из самых известных разработок СамГМУ и компании «Развитие» — 3D-атлас анатомии человека «Пирогов», который уже используется более чем в 400 учреждениях по всей России и в 18 странах мира. СамГМУ также является разработчиком 14 обучающих VR-тренажеров, на которых прошли обучение уже сотни тысяч студентов.