Депутат Госдумы Андрей Трифонов стал участником предварительного голосования "Единой России"

Депутат ГД РФ, член фракции «Единая Россия» Андрей Трифонов лично подал документы в Региональный оргкомитет по предварительному голосованию для участия во внутрипартийном отборе. Парламентарий намерен продолжить работу в российском парламенте.

«Сегодня подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» по Жигулёвскому округу. Пять лет назад избиратели доверили мне представлять их интересы в Госдуме. За это время мы прошли большой путь. Сегодня я иду за возможностью продолжить начатую работу. В Самарской области мы вышли на системные изменения — и это видно по конкретным результатам. Задача на следующий этап — нарастить темпы развития, повышая уровень жизни граждан. Я готов продолжать эту работу вместе с вами. Спасибо за доверие», — отметил Андрей Трифонов.

Андрей Фёдорович Трифонов более 25 лет живет в Сызрани. С 2005 по 2021 год он работал на машиностроительном предприятии ОАО «Тяжмаш», пройдя путь от директора по специальному оборудованию до генерального директора. Возглавив завод, он не только сохранил вековые традиции и трудовые династии, но и создал современную основу для новых достижений предприятия. При его непосредственном участии значительно расширилась номенклатура основного производства.

В 2021 году Андрей Трифонов был избран депутатом Государственной Думы VIII созыва от партии «Единая Россия». Сегодня он входит в состав Комитета по промышленности и торговле, где его многолетний опыт работы в реальном секторе экономики помогает вырабатывать взвешенные и эффективные решения.

Отметим, что за многолетний добросовестный труд Андрей Фёдорович удостоен государственных наград: медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степеней, знаков отличия Министерства обороны РФ, Госкорпорации «Росатом», а в 2017 году ему присвоено звание Почётного гражданина города Сызрани.

Напомним, в Единый день голосования — 2026 жителям Самарской области предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Самарской Губернской Думы.Предварительное голосование «Единой России» пройдёт в электронном формате с 25 по 31 мая 2026 года. Выдвижение кандидатов на сайте pg.er.ru продлится до 30 апреля, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

 

