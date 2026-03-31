В трёх селах Шигонского района возвели современные ФАПы

В Шигонском районе развивается первичное звено здравоохранения

Благодаря поддержке Правительства Самарской области в трёх селах района возвели современные здания фельдшерско-акушерских пунктов. Новые условия оказания медицинской помощи созданы для жителей сел Климовка, Кяхты, Подвалье и близлежащих населенных пунктов.

«Подвалье — довольно большой населенный пункт. Оказывать помощь жителям на дому фельдшеру помогает служебная машина. Это позволяет ему выезжать также к жителям Луговского. Скоро медицинский работник переедет в современное здание, где прием будет вести в максимально комфортных условиях», - рассказал заместитель главного врача по медицинской части Шигонской центральной районной больницы Дмитрий Черняев.

Параллельно завершается строительство модульных ФАПов в селах Климовка и Кяхта. В каждом из этих населенных пунктов проживает до 200 человек, пока они получают помощь в приспособленных помещениях.

"В новых пунктах проведено водоснабжение, оборудованы санитарные зоны. Всё сделано с учётом строгих требований техники безопасности, в том числе и пожарной, — рассказал Дмитрий Николаевич. - В настоящий момент идет оснащение новых медицинских объектов оборудованием и мебелью, планируем открытие в следующем месяце, а ФАП в Подвалье начнет прием пациентов сразу после получения лицензии".

Модернизация первичного звена здравоохранения — важная часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

