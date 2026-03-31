В селе Челно-Вершины прошли районные соревнования открытого личного первенства района по зимней ловле рыбы на мормышку.
Соревнования по зимней ловле рыбы прошли в Челно-Вершинском районе
На пленарном заседании Самарской Губернской Думы генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов рассказал о результатах оперативно-служебной деятельности полиции региона за 2025 год.
Начальник ГУ МВД СО Игорь Иванов выступил перед депутатами с отчетом о работе органов внутренних дел
Погода в Самарской области опять бьет рекорды
Погода в Самарской области опять бьет рекорды
31 марта Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан. Жители Ставропольского района обозначили проблему с дорогами.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел прием граждан
В Госдуме предложили включить психиатра в программу диспансеризации для школьников
В Госдуме предложили включить психиатра в программу диспансеризации для школьников
В Тольятти полицейские совместно с представителями Общественного провели соревнования по плаванию среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности.
Полицейские и общественники Тольятти провели соревнования по плаванию
С 26 по 30 мая 2025 года во всех регионах России пройдет Второй Всероссийский агродиктант.
Второй Всероссийский агродиктант: новый шаг в развитии кадрового потенциала села
В 2026 году в Самарской области  404 гектара отведут под лесовосстановление, а 447 гектаров — под лесоразведение.
В 2026 году в регионе запланированы лесовосстановление и лесоразведение на 850 гектарах
В Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Отель «Гранд Будапешт»: психология и кино»
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
Куба потеряла 40% турпотока после отмены рейсов из России и Канады

182
Куба потеряла 40% турпотока после отмены рейсов из России и Канады

Ровно месяц прошел с того момента, как Россия и Канада приостановили авиасообщение с Кубой. Причина — тотальный топливный кризис, из-за которого самолеты просто не могут заправиться на острове. Результат оказался предсказуемым и катастрофическим: за март 2026 года Куба недосчиталась около 80 тысяч туристов. В денежном эквиваленте это примерно 60 миллионов долларов валютной выручки, которые так и не попали в бюджет страны.

Для Кубы, где туризм — вторая по значимости статья дохода после экспорта медицинских услуг, это удар, сопоставимый с землетрясением. Россия и Канада вместе обеспечивали до 40% всего турпотока на остров. Российские авиакомпании отменили около 30 рейсов в неделю на Варадеро и Ольгин. Канада, традиционно отправлявшая на Кубу более миллиона туристов в год, тоже закрыла регулярное сообщение. Оба ключевых «поставщика» исчезли практически одновременно.

Корреспондент «Российской газеты», побывавший на главном курорте страны Варадеро, зафиксировал симптомы агонии. В отелях — полупустые холлы и заполняемость номеров меньше 30%. Руководство одной из гостиниц закрыло основной корпус и центральный ресторан «шведский стол», переселив немногочисленных постояльцев в бунгало. Персонал массово переводят на сокращенный рабочий день или отправляют в неоплачиваемые отпуска. Местные профсоюзы говорят, что в зоне риска — до 40% сотрудников туристической сферы.

Власти пытаются спасти ситуацию, переориентируясь на другие рынки. Запущена программа «Туризм без границ» со скидками до 50% для гостей из Латинской Америки и Европы. Аргентина, Италия, Польша — вот кто теперь заполняет оставшиеся номера. Но эксперты сомневаются, что этот поток сможет компенсировать потерю россиян и канадцев. Аргентина, например, направляет на Кубу в 10 раз меньше туристов, чем одна только Россия.

Топливный кризис тем временем усугубляется. Поставки из Венесуэлы, традиционного союзника, сокращаются — Каракасу самой не хватает нефти. Россия направляет в Гавану танкеры с дизелем и мазутом, но этих объемов хватает лишь на поддержание работы электростанций и части общественного транспорта. В марте США ужесточили санкции против танкеров, перевозящих иранскую нефть на Кубу, перекрыв еще один возможный канал снабжения.

Что дальше? Восстановление турпотока займет не менее года даже при самом оптимистичном сценарии. Но для этого нужно сначала решить главную проблему — дать авиакомпаниям гарантии, что их самолеты смогут заправиться на Кубе, пишет RuNews24.ru.

31 марта Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан. Жители Ставропольского района обозначили проблему с дорогами.
31 марта 2026  19:07
Губернатор Вячеслав Федорищев провел прием граждан
127
На 5 тысяч больше самарских детей смогут отдохнуть в лагерях летом
31 марта 2026  13:26
На 5 тысяч больше самарских детей смогут отдохнуть в лагерях летом
317
В ночь на 31 марта в Самаре вновь объявляли ракетную опасность
31 марта 2026  09:28
В ночь на 31 марта в Самаре вновь объявляли ракетную опасность
1282
30 марта на оперативном совещании в облправительстве под председательством Вячеслава Федорищева подробно рассмотрели вопрос подготовки к летней оздоровительной кампании.
30 марта 2026  20:39
На оперативном совещании Вячеслав Федорищев дал поручения по подготовке к летней оздоровительной кампании
986
Сегодня, 30 марта, в Правительстве Самарской области прошло оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева, где рассмотрели обращения граждан.
30 марта 2026  20:35
Ремонт дорог и благоустройство: Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан
597
